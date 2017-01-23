Госсектор сократил участие в прямом инвестировании экономики

Сегодня, 08:12

В 2016 году общий инвестиционный портфель вырос на 10%. Почти две трети от общего объема инвестиций составили собственные средства бизнеса. Такие данные приводит finprom.kz.



По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал превысил 7,7 трлн тенге. Введено в эксплуатацию новых основных фондов на сумму 5,3 трлн тенге, на 10% больше 2015 года. Удельный вес государственных инвестиций сократился с 18 до 15%.

Основной объем инвестиций, почти две трети, бизнес обеспечил за счет собственных средств — 4,7 трлн тенге. Второй по масштабам источник инвестирования — заемные средства, 1,4 трлн тенге, годовой рост в 14,8%. Удельный вес иностранных инвестиций в экономику — 30% (2,3 трлн тенге) от общего портфеля. Прирост в 10,4%.