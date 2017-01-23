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В Китае закрывают более 100 нелегальных полей для гольфа

Сегодня, 08:13
В Китае закрывают более 100 нелегальных полей для гольфа


Власти Китая распорядились закрыть в стране более ста полей для гольфа из существующих ныне 683, сообщает Би-би-си.

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, некоторые из полей, подлежащих закрытию, были незаконно построены на пахотных землях.

Владельцы других полей для гольфа, как утверждают китайские власти, нелегально использовали природные ресурсы — к примеру, выкачивали грунтовые воды в местностях, где это делать не разрешается.

С 2011 года в КНР ведется общенациональная кампания по борьбе с незаконным строительством гольф-полей.

Строительство новых полей в Китае официально запрещено с 2004 года, однако некоторые предприниматели продолжают делать это нелегально, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны состоятельных соотечественников, а также для привлечения в страну новых туристов.

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