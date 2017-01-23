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В Китае заявили о начале беби-бума

Сегодня, 20:18
В Китае заявили о начале беби-бума


В Китае рождаемость выросла до наивысших с 2000 года показателей. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Reuters со ссылкой на правительственного чиновника. В 2016-м в КНР появились на свет 17,6 млн детей, в том время как в 2011—2015 годах — на 1,4 млн человек ежегодно меньше, пишет lenta.ru.

Положительная динамика объясняется изменениями в законодательстве, введенными в 2015 году, согласно которым китайским семьям с 1 января 2016-го разрешили заводить больше одного ребенка.

«В то время как число женщин детородного возраста уменьшилось на 5 млн, количество родов значительно увеличилось, тем самым демонстрируя, что изменение политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременным и эффективным», — отметил один из руководителей Национальной комиссии по делам здравоохранения и планирования семьи КНР Ян Вэньчжуан.

По его словам, до 2020 года прогнозируется ежегодное сокращение числа женщин детородного возраста примерно на 5 млн человек, однако Китай надеется сохранить рождаемость на уровне 1720 млн младенцев в год. Таким образом, планируется к концу второго десятилетия XXI века увеличить численность населения в стране до 1,42 млрд человек (для сравнения, к исходу декабря 2015-го этот показатель составлял 1,37 млрд).


В Китае заявили о начале беби-бума

Население Китая увеличилось до 1,38 млрд человек

Для достижения этой цели предусмотрено, в частности, увеличить штат медперсонала и количество больничных коек в родильных домах.

Год назад сообщалось, что власти Китая по меньшей мере до 2045 года сохранят ограничение на количество детей в семье. Заместитель директора Национальной комиссии по вопросам здравоохранения и планирования семьи КНР Ван Пэйань заявлял тогда, что демографическая политика может быть пересмотрена, «когда пройдет определенное время, и мы увидим демографические и социально-экономические изменения».

«Политика одного ребенка» начала реализовываться руководством КНР в 1970-х годах, ее задачей было ограничить рост населения. Однако в настоящее время китайские власти обеспокоены сокращением числа трудоспособных граждан и невозможностью содержать стареющее население.

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