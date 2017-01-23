Власти США завершили расследование первого ДТП с автопилотом Tesla

Сегодня, 08:20

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США завершило полугодовое расследование в связи с аварией электромобиля Tesla — первым ДТП со смертельным исходом, в ходе которого транспортным средством управлял автопилот.

Как следует из материалов NHTSA, эксперты не обнаружили дефекта безопасности в технологии и практическом воплощении автоматического управления транспортными средствами Tesla, сообщает Интерфакс.

Авария произошла еще 7 мая 2016 года во Флориде, находившийся в автомобиле Tesla S 40-летний бывший спецназовец Джошуа Браун погиб на месте. Седан под управлением автопилота столкнулся на шоссе с тягачом с прицепом, который совершал левый поворот из правого ряда, то есть двигался перпендикулярно ее маршруту. В силу стечения обстоятельств электромобиль просто влетел под прицеп, его водитель погиб. У легковой машины снесло крышу, Tesla проехала под фурой, съехала с дороги, протаранив забор, пересекла поле, протаранив еще один забор, после чего остановилась, врезавшись в столб.

Tesla объясняла, что при дневном свете ни человек, ни автопилот не различили окрашенный в белый цвет прицеп на фоне яркого неба. Однако регуляторы установили, что системы автоматического торможения и предупреждения о возможном столкновении сработали в штатном режиме, пишет The Wall Street Journal.

У Джошуа Брауна оставалось семь секунд на то, чтобы отреагировать на предупреждение и перехватить управление у автопилота, отмечают эксперты NHTSA. Однако, по словам представителя ведомства Брайана Томаса, остается неясным, мог ли водитель избежать ДТП или смягчить его последствия. По данным следствия, он не совершал никаких маневров в последние секунды перед столкновением.

Семья погибшего планирует передать материалы NHTSA на независимую экспертизу.

Выводы регуляторов снижают давление на Tesla в связи с надежностью ее технологий. Вместе с тем у Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) еще остаются вопросы о запоздалом раскрытии информации: авария произошла еще 7 мая, 16 мая компания уведомила о ней NHTSA, но инвесторы узнали об инциденте лишь 30 июня.

Tesla утверждала, что ДТП с летальным исходом было первым за 130 млн миль (208 млн км), которые уже проехали машины компании с системой Autopilot, представленной в октябре 2015 года. В среднем на все автомобили, эксплуатирующиеся в США, приходится один смертельный случай на 145 млн километров. По миру же этот показатель составляет 95 млн километров.

Глава Tesla Motors Илон Маск, представляя в октябре 2015 года программное обновление с функцией автопилота, настоятельно советовал водителям пользоваться ею с осторожностью. В компании рекомендовали водителям никогда не выпускать руль из рук даже при включенном автопилоте и повторяли, что с водителя не снимается ответственность за управление автомобилем.

Осенью прошлого года вышло очередное обновление — Autopilot 8.0, отключающее автоматическое управление, если водитель в течение часа игнорирует предупреждения системы о необходимости вернуть руки на руль.

Акции Tesla подорожали в четверг на 2,3%.