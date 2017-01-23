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В оказавшемся под лавиной отеле в Италии нашли выживших

Сегодня, 08:12
В оказавшемся под лавиной отеле в Италии нашли выживших


Под снежными завалами, накрывшими отель Rigopiano в городе Фариндола в Италии, обнаружены выжившие. Спасатели пытаются добраться до них и извлечь на поверхность, сообщает итальянское издание Repubblica.

Для оказания помощи спасательным службам в спасении выживших на место работ вылетели вертолеты с необходимым оборудованием, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили около 30 тел погибших.

Между тем представитель спасательных служб Вальтер Милан рассказал, что обстановка в горах остается сложной. В то же время надежды найти новых выживших остаются, подчеркнул он. «Теоретически даже в таких погодных условиях. Если люди находятся в „воздушных карманах“ в снегу, можно выжить 23 дня. Хотя это очень трудно», — заявил спасатель.


В оказавшемся под лавиной отеле в Италии нашли выживших

В погребенном под лавиной итальянском отеле погибли 30 человек

Лавина накрыла здание отеля 18 января. Катастрофа была вызвана подземными толчками магнитудой от 5,3 до 5,5, произошедшими в средней Италии. В результате порядка 30 человек пропали без вести. При проведении поисково-спасательных работ уже удалось найти тела трех погибших. Еще двое человек были найдены выжившими. Один из них был госпитализирован с серьезным переохлаждением.

Как сообщал телеканал RAI, спасатели получали СМС от находящихся в отеле людей, в которых они писали, что умирают от холода, и просили помощи. По словам спасателей, из-за тяжести снега часть гостиницы уже обрушилась, остальная часть здания может в любой момент рухнуть.

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