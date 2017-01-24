Джек Ма США: Вам следует тратить деньги на собственный народ

Сегодня, 08:13

Обвинять Китай в экономических проблемах США неверно, ответственность за эти проблемы лежит на самой Америке, которая потратила триллионы долларов на войну, вместо того чтобы вкладывать в инфраструктуру и собственный народ, заявил основатель Alibaba Джек Ма, пишет vestifinance.ru.



«Это не другие страны крадут у вас (США. — Ред.) рабочие места, — сказал Ма в интервью CNBC. — Это ваша стратегия. Распределяйте деньги и ресурсы надлежащим образом».

По словам бизнесмена, США потратили более 14 трлн долларов на войны за последние 30 лет, вместо того чтобы вкладывать средства в собственную инфраструктуру. Это стало причиной замедления экономического роста США, а не то, что Китай украл рабочие места американцев, добавил Ма.

«Американские транснациональные компании заработали миллионы и миллионы долларов благодаря глобализации, — сказал он. — За последние 30 лет IBM, Cisco, Microsoft заработали десятки миллионов — прибыль, которую они получили, гораздо больше, чем у четырех китайских банков, вместе взятых… Но куда же ушли деньги?» — задался вопросом китайский бизнесмен.

Си Цзиньпин рассказал о целях Китая по России и США

По мнению Ма, США распределяют средства неверно, слишком много денег направляется на Уолл-стрит и в Силиконовую долину. Вместо этого стране следует помогать Среднему Западу и американцам без высшего образования, добавил он.

«Вам следует тратить деньги на собственный народ, — сказал основатель Alibaba. — Не каждый может окончить Гарвард, как я».

Бизнесмен отметил пользу глобализации, но при этом отметил, что она «должна быть инклюзивной», то есть выгоду от глобализации должны получать не только состоятельные люди.