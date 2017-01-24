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Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество

Сегодня, 08:38
Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество


Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе встречи стороны обсудили предстоящие переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув созданные условия для всех участников.

«Я принял предложение президентов России, Турции и Ирана по проведению переговоров в Астане. Мы хотим, чтобы эта встреча прошла успешно. Поскольку Казахстан имеет равные доверительные отношения со всеми участниками встречи, я думаю, что будут созданы все условия для нормальных переговоров», — сказал президент Казахстана.

Глава государства особо отметил, что проблема Сирии сегодня волнует не только Ближний Восток, но и все мировое сообщество.

«Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибло более 300 тыс. человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем», — отметил Нурсултан Назарбаев.


Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество

Кайрат Абдрахманов встретился с участниками предстоящих переговоров по Сирии

Президент Казахстана заверил спецпосланника ООН в том, что встреча в Астане внесет значительный вклад в ход подготовки к мирным переговорам в Женеве.

Стаффан де Мистура поблагодарил президента Казахстана от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за предоставленную возможность проведения переговоров в Астане.

«Ваша страна уже показала большой опыт и пример в урегулировании самых сложнейших ситуаций на международной арене. И непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН станет дополнительной возможностью в решении сирийского конфликта», — подчеркнул Стаффан де Мистура.

По итогам встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшим мерам урегулирования вооруженного конфликта.

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