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Главное открытие сезона - термальный SPA в ParkResort «Восемь Озер»

Вчера, 11:00
На территории комплекса ParkResort «Восемь Озер» весной 2016 в ходе специальных поисков был обнаружен термальный источник
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