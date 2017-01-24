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Государство должно получать отдачу со стороны бизнес-сообщества

Сегодня, 08:40
Государство должно получать отдачу со стороны бизнес-сообщества


В Казахстане принимаются меры по развитию бизнеса, и предприниматели должны наращивать свою долю в экономике. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал во время встречи с руководством Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», сообщает пресс-служба Акорды.

На встрече председатель Президиума НПП Тимур Кулибаев и председатель правления Аблай Мырзахметов рассказали об итогах деятельности Национальной палаты за 2016 год, развитии бизнес-сообщества в республике, а также планах на предстоящий период.

Президент Казахстана отметил, что правительство постоянно ведет целенаправленную работу по поддержке бизнеса.

«На систематической основе проводится работа по своевременному внесению изменений в законодательные акты, сокращено количество проверяющих организаций, отменены плановые проверки. Предприниматели активно участвуют в законодательном процессе, что должно способствовать увеличению доли бизнеса в ВВП страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также глава государства обратил внимание, что принимаемые государством меры для развития предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со стороны бизнес-сообщества.

«Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку. Необходимо работать над постоянным привлечением граждан в сферу предпринимательства, наращиванием его доли в экономике страны», — отметил президент Казахстана.

Руководство Палаты сообщило, что доля малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает 25% от ВВП, в ней занято более 3 млн человек. В 2016 году произведено продукции на 11,2 трлн тенге, что на 6% больше в сравнении с 2015 годом.

«Совместно с Генеральной прокуратурой, депутатами Парламента проводится работа по пересмотру санитарно-эпидемиологических требований в различных сферах деятельности малого и среднего бизнеса», — отметил Аблай Мырзахметов.

Также председатель правления подчеркнул, что по поручению главы государства была проведена ревизионная работы в разрешительной и контрольно-надзорной сферах, результатом которой стало значительное сокращение разрешительных документов и отмена плановых проверок.

Кроме того, руководством Национальной палаты было доложено о проводимой работе в части создания мобильных сервисов для оптимизации и эффективности работы отечественных предпринимателей.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.

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