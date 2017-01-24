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Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем

Сегодня, 09:31
Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем


Смотреть на яркое солнце - это весьма неразумное и неблагоприятное для глаз занятие. Практически точно так же обстоят дела и с астрономическими инструментами, в свое время телескоп Swedish-ESO Submillimetre Telescope Европейской Южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO) даже загорелся и полностью вышел из строя после того, после того, как его антенна по случайности была направлена в сторону нашего светила. Для того, чтобы иметь возможность взглянуть прямо на Солнце требуются специальные меры предосторожности и специальное оборудование, отводящее излишки солнечной энергии от высокочувствительных элементов приемников. Всеми этими мерами и оборудованием оснащен радиотелескоп Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), и представители ESO недавно опубликовали снимки, полученные в ходе первых прямых наблюдений за Солнцем. На этих снимках достаточно хорошо видно одну из интересных особенностей - солнечное пятно необычной формы, размер которого в два раза превышает размер Земли.

Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем


Возможность прямых наблюдений за Солнцем была заложена в конструкцию телескопа ALMA изначально. Для таких наблюдений используются специальные антенны, способные "смотреть" на хромосферу (видимая часть поверхности), избегая повреждений от льющегося на них потока энергии. Для наблюдений используется технология радио-интерферометрии, которая позволяет 66 антеннам телескопа выступать в роли одного большого телескопа.

Как уже упоминалось выше, особую ценность для ученых имеет изображение солнечного пятна на полученных телескопом снимках. Это пятно является результатом мощной магнитной деятельности в этой области, его температура ниже температуры остальной поверхности Солнца, за счет чего оно выглядит на снимке, как темное пятно. Снимок пятна был сделан в диапазоне длин волн от 1.25 до 3 миллиметров.

Для наблюдений за всем солнечным диском одновременно, астрономы ESO использовали только одну единственную антенну из всего множества телескопа ALMA. Да и эта антенна, во избежание различных неприятностей, смотрела на Солнце на протяжении всего нескольких минут. А для получения изображения при такой работе использовалась техника так называемой быстрой съемки, которая, увы, не дает большой разрешающей способности.

Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем


Следует заметить, что самые высококачественные снимки Солнца получаются в настоящее время специализированной солнечной обсерваторией Solar Dynamics Observatory (SDO). Однако снимки телескопа ALMA, которые сделаны в диапазоне миллиметровых радиоволн, несмотря на из невысокое разрешение, также имеют огромную ценность для ученых. Благодаря этим снимкам, ученые смогут увидеть то, что является невидимым в обычном свете, и это, в сою очередь, расширить область понимания процессов, происходящих как в глубинах, так и на поверхности нашего светила.

"Изучение процессов нагревания и динамики хромосферы является ключевой областью глобальной программы исследований Солнца" - пишут представители ESO в официальном заявлении, - "Мы рады, что возможности этой программы значительно расширились, благодаря участию в ней телескопа ALMA. Все эти усилия позволят нам определить множество неизвестных элементов нашего "звездного соседа" и его ближайшего окружения".

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