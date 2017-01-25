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Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху

Сегодня, 08:11
Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху


Открытость, а не популизм, поляризация и изоляция были решением мировых проблем, вызванных глобализацией и популярностью цифровых технологий. Однако сейчас все может измениться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Вюрцбурге, пишет РБК.

«Я думаю, что сейчас, спустя четверть века после объединения Германии, после окончания „холодной войны“, новую историческую эпоху, возможно, сменит другая», — заявила она (цитата по Reuters).

Ангела Меркель заявила, что, хотя некоторые лидеры мечтают о «возвращении к маленькому миру», правильно будет держаться не изолированно друг от друга, а создавать условия для открытого взаимодействия.

«Мы ничего не добьемся, решая проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что привержены основным принципам нашей нации», — добавила канцлер ФРГ.

Накануне глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США «старый мир ХХ столетия окончательно завершен». По его мнению, теперь нужно готовиться к наступлению сложных времен, «к некоторой непредвиденности и неуверенности».


Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху

Дональд Трамп назвал миграционную политику «катастрофической ошибкой»

«Мы будем искать диалог и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации. Мы хотим очень четко донести наши идеи и наши ожидания по укреплению партнерства между Европой и США», — сказал Штайнмайер.

Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно критиковал европейскую политику. За несколько дней до инаугурации он заявил, что Ангела Меркель допустила «катастрофическую ошибку», пустив нелегальных мигрантов в Германию. При этом он подчеркнул, что она «великий лидер».

Вскоре после вступления Трампа в должность Меркель заявила, что Берлин будет искать компромисс с новой американской администрацией. Она выразила уверенность, что стороны будут сотрудничать по вопросам международной экономики и международной торговли.

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