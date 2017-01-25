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Статьи
Багдат Мусин покинул кресло руководителя Казпочты
Вчера, 15:21
Просмотров: 18
Отзывы читателей
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24-01-2017, 09:32
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24-01-2017, 09:32
Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем
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24-01-2017, 09:31
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Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество
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Аналитик: Тенге сохраняет равновесие
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23-01-2017, 20:28
Foxconn инвестирует более $7 млрд в производство дисплеев в США
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23-01-2017, 20:20
В Китае заявили о начале беби-бума
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23-01-2017, 20:18
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