Новости / Государство

Бигельды Габдуллину огласили приговор

Сегодня, 08:16
Бигельды Габдуллину огласили приговор


Суд приговорил Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Судебное разбирательство проходило в частично закрытом режиме. «Признать виновным по статье 194 часть 4 пункт 2 и назначить наказания в виде пяти лет ограничения свободы. Установить пробационный контроль. Меру пресечения изменить на подписку о невыезде. Освободить в зале суда немедленно», — зачитал приговор судья Идрисов.

Ограничение свободы предполагает для осужденного следующие обязательные ограничения: не менять постоянного места жительства, работы или учебы без уведомления специализированного органа; не посещать определенные места; не выезжать в другие местности без разрешения специализированного органа.

При этом суд по представлению органа, осуществляющего надзор за поведением осужденного, может отменить полностью или частично ранее установленные осужденному ограничения (часть 4 статьи 45 УК).


Бигельды Габдуллину огласили приговор

Бигельды Габдуллин признал вину

В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. При этом время отбытия ограничения свободы зачитывается в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

В ноябре 2016 года главный редактор Central Asia Monitor и Radiotochka.kz был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. По версии следствия, журналист использовал служебное положение и вымогал финансовые средства у государственных лиц. 4 января дело было передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астана. Бигельды Габдуллин обвинялся по статье 194 часть 4 пункт 2 УК РК («Вымогательство»). Спустя неделю адвокат журналиста Аманжол Мухамедьяров сообщил, что обвиняемый возместил ущерб в размере 20 млн 625 тыс. тенге и полностью раскаялся в содеянном.

  • Просмотров: 26
Похожие материалы
  • Бигельды Габдуллин признал вину Бигельды Габдуллин признал вину
  • Бигельды Габдуллин подозревается в вымогательстве Бигельды Габдуллин подозревается в вымогательстве
  • Обвинение просит для Сейтказы Матаева 6 лет и 8 месяцев колонии Обвинение просит для Сейтказы Матаева 6 лет и 8 месяцев колонии
  • Серикжану Мамбеталину и Ермеку Нарымбаеву смягчили приговор Серикжану Мамбеталину и Ермеку Нарымбаеву смягчили приговор
  • Кайрат Жамалиев приговорен к 13 годам лишения свободы Кайрат Жамалиев приговорен к 13 годам лишения свободы
    • Отзывы читателей
    В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука KnowHow Сегодня, 09:05
    Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций KnowHow Сегодня, 09:04
    Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году KnowHow Сегодня, 09:04
    HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании Государство Сегодня, 08:25
    В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом Государство Сегодня, 08:20
    Бигельды Габдуллину огласили приговор Бигельды Габдуллину огласили приговор Государство Сегодня, 08:16
    Аэропорт Дубая стал лидером по числу международных пассажиров Аэропорт Дубая стал лидером по числу международных пассажиров Государство Сегодня, 08:13
    Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху Государство Сегодня, 08:11
    Японцы создали оптическое волокно, внутри которого заключено 12 независимых одномодовых каналов Японцы создали оптическое волокно, внутри которого заключено 12 независимых одномодовых каналов KnowHow Вчера, 09:32
    Китай нацеливается на создание первого прототипа суперкомпьютера экза-уровня к концу этого года Китай нацеливается на создание первого прототипа суперкомпьютера экза-уровня к концу этого года KnowHow Вчера, 09:32
    Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем KnowHow Вчера, 09:31
    Государство должно получать отдачу со стороны бизнес-сообщества Государство должно получать отдачу со стороны бизнес-сообщества Государство Вчера, 08:40
    Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество Государство Вчера, 08:38
    В iPhone 8 появится новая система защиты В iPhone 8 появится новая система защиты Государство Вчера, 08:29
    Джек Ма США: Вам следует тратить деньги на собственный народ Джек Ма США: Вам следует тратить деньги на собственный народ Государство Вчера, 08:13
    В аэропортах Австралии откажутся от проверки паспортов В аэропортах Австралии откажутся от проверки паспортов Государство Вчера, 08:13
    Аналитик: Тенге сохраняет равновесие Аналитик: Тенге сохраняет равновесие Государство 23-01-2017, 20:28
    Foxconn инвестирует более $7 млрд в производство дисплеев в США Foxconn инвестирует более $7 млрд в производство дисплеев в США Государство 23-01-2017, 20:20
    В Китае заявили о начале беби-бума В Китае заявили о начале беби-бума Государство 23-01-2017, 20:18
    Авиаперевозчики считают энергетическую безопасность отрасли уязвимой Авиаперевозчики считают энергетическую безопасность отрасли уязвимой Государство 23-01-2017, 20:17