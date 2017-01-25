Бигельды Габдуллину огласили приговор

Сегодня, 08:16

Суд приговорил Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.



Судебное разбирательство проходило в частично закрытом режиме. «Признать виновным по статье 194 часть 4 пункт 2 и назначить наказания в виде пяти лет ограничения свободы. Установить пробационный контроль. Меру пресечения изменить на подписку о невыезде. Освободить в зале суда немедленно», — зачитал приговор судья Идрисов.

Ограничение свободы предполагает для осужденного следующие обязательные ограничения: не менять постоянного места жительства, работы или учебы без уведомления специализированного органа; не посещать определенные места; не выезжать в другие местности без разрешения специализированного органа.

При этом суд по представлению органа, осуществляющего надзор за поведением осужденного, может отменить полностью или частично ранее установленные осужденному ограничения (часть 4 статьи 45 УК).

Бигельды Габдуллин признал вину

В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. При этом время отбытия ограничения свободы зачитывается в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

В ноябре 2016 года главный редактор Central Asia Monitor и Radiotochka.kz был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. По версии следствия, журналист использовал служебное положение и вымогал финансовые средства у государственных лиц. 4 января дело было передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астана. Бигельды Габдуллин обвинялся по статье 194 часть 4 пункт 2 УК РК («Вымогательство»). Спустя неделю адвокат журналиста Аманжол Мухамедьяров сообщил, что обвиняемый возместил ущерб в размере 20 млн 625 тыс. тенге и полностью раскаялся в содеянном.