HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании

Сегодня, 08:25

Закрыть еще 62 отделения в Великобритании и сфокусироваться на цифровых услугах — такое решение приняло руководство HSBC.

Глава управления розницы HSBC Франчески Макдонах отметила, это сокращение станет последним в программе оптимизации, реализуемой в течение нескольких последних лет. В итоге, как ожидается, к концу 2017 года у HSBC в Британии останется 625 отделений, пишет «Прайм».

"Способ общения пользователей с нашим банком меняется. Сейчас все больше наших клиентов используют мобильный и интернет-банкинг, наши инновации становятся все более популярными, и все меньше людей пользуются непосредственно отделениями банка", — пояснила Франчески Макдонах.

HSBC заявляет, что сейчас 90% обращений клиентов в банк обрабатываются при помощи системы цифровых услуг, что на 80% больше, чем в прошлом году. А число клиентов, посещающих отделения банков, снизилось за последние пять лет на 40%. Франчески Макдонах в связи с этим отметила, что для тех клиентов, кто предпочитает персональное общение с сотрудниками банка, будет введена система «индивидуальных сессий».

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC. Офисы группы расположены в 88 странах. В 2008 году, когда начался мировой финансовый кризис, у HSBC было 1430 отделений. Всего, по данным британских СМИ, за последние два года банки закрыли более 1000 отделений, при этом лидером в этом был HSBC — он 321 отделение.