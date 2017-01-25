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В Казахстане назначен министр здравоохранения

Вчера, 16:24
Об этом стало известно в среду, 25 января, из сообщения пресс-службы Акорды
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