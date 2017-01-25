В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука

Сегодня, 09:05Имеется достаточно большой шанс того, что в не очень отдаленном будущем в Южной Корее появится наземный железнодорожный транспорт, способный развивать скорость, близкую к скорости звука. Такой сверхскоростной поезд разрабатывается сейчас в государственном железнодорожном научно-исследовательском институте (Korea Railroad Research Institute, KRRI) по заказу правительства этой страны. Будущий поезд сможет развивать скорость до 1000 километров в час и это станет возможным благодаря тому, что он будет двигаться внутри туннеля, из объема которого будет откачан воздух.Согласно предварительным планам, новый поезд будет курсировать между Сеулом и Пусаном. На перелет самолетом между этими двумя городами сейчас требуется около 50 минут, а путешествие наземным транспортом занимает около пяти часов. Но новый поезд домчит своих пассажиров практически моментально, на это все у него уйдет не более 30 минут."Мы надеемся создать ультраскоростной поезд, который будет перемещаться внутри туннеля низкого давления" - пишут представители института KRRI, - "В настоящее время мы уже обладаем рядом готовых технологий, которые позволят нам построить поезд и магистраль для него. А того, чего у нас еще нет, мы разработаем совместно с учеными и специалистами университета Ханьяна и других научных учреждений".По достаточно скромным прогнозам, на разработку ряда необходимых технологий уйдет около трех лет, после чего начнутся первые испытания создаваемых опытных образцов и экспериментальных участков магистрали низкого давления. Следует заметить, что разрабатываемая технология родственна технологиям, лежащим в основе проекта Hyperloop, проекта, идея которого принадлежит Элону Маску, основателю и руководителю таких известных компаний, как SpaceX и Tesla Motors.Помимо ряда технических проблем, специалистам института KRRI предстоит решить еще несколько проблем, с которыми сталкиваются все подобные проекты, находящиеся на различных стадиях реализации в США, Канаде и Китае. Эти проблемы связаны с предотвращением угроз, связанных со стихийными бедствиями, терроризмом и для их решения руководство KRRI будет привлекать специалистов различных учреждений соответствующего профиля.