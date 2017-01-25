В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом

Сегодня, 08:20

Национальный банк был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком». В условиях продолжающейся глобализации финансовых рынков и усиления интеграционных процессов тенденция консолидации банковского сектора характерна для многих стран, в том числе и для Казахстана. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков.

«До фактической реализации сделки банки должны получить согласие Национального банка на смену крупных акционеров, которое возможно только в случае обеспечения защиты интересов всех депозиторов и кредиторов банков, а также наличия финансовых возможностей у новых акционеров для устойчивого развития бизнеса банков», — проинформировал Олег Смоляков.

Помимо этого, по его словам, Национальный банк заявляет о своей готовности осуществлять мониторинг в части исполнения обязательств финансовых институтов по соблюдению прав миноритариев каждого банка, участвующего в процессе консолидации, а также по исполнению иных сопутствующих обязательств в полном объеме.

Казком и Халык банк начали переговоры

«Также следует обратить внимание, что в соответствии с казахстанским законодательством сделка, обсуждаемая «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком», не имеет временных ограничений», — подчеркнул О. Смоляков. Он добавил, что «Национальный банк продолжит политику обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора и неукоснительного соблюдения банками требований банковского законодательства».

20 января стало известно, что Казкоммерцбанк и Кенес Ракишев вступили в предварительные переговоры с Народным банком в отношении потенциальной сделки между финансовыми институтами. Переговоры находятся на самой ранней стадии, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Казкоммерцбанка.



В Народном банке сообщили, что не рассматривают вариант слияния с Казкоммерцбанком.