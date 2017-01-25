Новости / Государство

В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом

Сегодня, 08:20
В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом


Национальный банк был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком». В условиях продолжающейся глобализации финансовых рынков и усиления интеграционных процессов тенденция консолидации банковского сектора характерна для многих стран, в том числе и для Казахстана. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков.

«До фактической реализации сделки банки должны получить согласие Национального банка на смену крупных акционеров, которое возможно только в случае обеспечения защиты интересов всех депозиторов и кредиторов банков, а также наличия финансовых возможностей у новых акционеров для устойчивого развития бизнеса банков», — проинформировал Олег Смоляков.

Помимо этого, по его словам, Национальный банк заявляет о своей готовности осуществлять мониторинг в части исполнения обязательств финансовых институтов по соблюдению прав миноритариев каждого банка, участвующего в процессе консолидации, а также по исполнению иных сопутствующих обязательств в полном объеме.


В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом

Казком и Халык банк начали переговоры

«Также следует обратить внимание, что в соответствии с казахстанским законодательством сделка, обсуждаемая «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком», не имеет временных ограничений», — подчеркнул О. Смоляков. Он добавил, что «Национальный банк продолжит политику обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора и неукоснительного соблюдения банками требований банковского законодательства».

20 января стало известно, что Казкоммерцбанк и Кенес Ракишев вступили в предварительные переговоры с Народным банком в отношении потенциальной сделки между финансовыми институтами. Переговоры находятся на самой ранней стадии, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Казкоммерцбанка.

В Народном банке сообщили, что не рассматривают вариант слияния с Казкоммерцбанком.

  • Просмотров: 24
Похожие материалы
  • В Нацбанке РК отмечают оживление финансового сектора страны В Нацбанке РК отмечают оживление финансового сектора страны
  • Нацбанк Казахстана отчитался по антикризисным мерам Нацбанк Казахстана отчитался по антикризисным мерам
  • Евразийский банк стал владельцем 100% акций БанкПозитив Евразийский банк стал владельцем 100% акций БанкПозитив
  • Банк Астаны: Кенес Ракишев вышел из состава акционеров Банк Астаны: Кенес Ракишев вышел из состава акционеров
  • Казком приобрел 18,4% долю в уставном капитале ПКБ Казком приобрел 18,4% долю в уставном капитале ПКБ
    • Отзывы читателей
    В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука KnowHow Сегодня, 09:05
    Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций KnowHow Сегодня, 09:04
    Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году KnowHow Сегодня, 09:04
    HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании Государство Сегодня, 08:25
    В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом Государство Сегодня, 08:20
    Бигельды Габдуллину огласили приговор Бигельды Габдуллину огласили приговор Государство Сегодня, 08:16
    Аэропорт Дубая стал лидером по числу международных пассажиров Аэропорт Дубая стал лидером по числу международных пассажиров Государство Сегодня, 08:13
    Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху Государство Сегодня, 08:11
    Японцы создали оптическое волокно, внутри которого заключено 12 независимых одномодовых каналов Японцы создали оптическое волокно, внутри которого заключено 12 независимых одномодовых каналов KnowHow Вчера, 09:32
    Китай нацеливается на создание первого прототипа суперкомпьютера экза-уровня к концу этого года Китай нацеливается на создание первого прототипа суперкомпьютера экза-уровня к концу этого года KnowHow Вчера, 09:32
    Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем KnowHow Вчера, 09:31
    Государство должно получать отдачу со стороны бизнес-сообщества Государство должно получать отдачу со стороны бизнес-сообщества Государство Вчера, 08:40
    Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество Государство Вчера, 08:38
    В iPhone 8 появится новая система защиты В iPhone 8 появится новая система защиты Государство Вчера, 08:29
    Джек Ма США: Вам следует тратить деньги на собственный народ Джек Ма США: Вам следует тратить деньги на собственный народ Государство Вчера, 08:13
    В аэропортах Австралии откажутся от проверки паспортов В аэропортах Австралии откажутся от проверки паспортов Государство Вчера, 08:13
    Аналитик: Тенге сохраняет равновесие Аналитик: Тенге сохраняет равновесие Государство 23-01-2017, 20:28
    Foxconn инвестирует более $7 млрд в производство дисплеев в США Foxconn инвестирует более $7 млрд в производство дисплеев в США Государство 23-01-2017, 20:20
    В Китае заявили о начале беби-бума В Китае заявили о начале беби-бума Государство 23-01-2017, 20:18
    Авиаперевозчики считают энергетическую безопасность отрасли уязвимой Авиаперевозчики считают энергетическую безопасность отрасли уязвимой Государство 23-01-2017, 20:17