Агентство RAEX теперь рейтингует и микрофинансовые организации

Сегодня, 08:18

Агентство RAEX («Эксперт РА Казахстан») приступает к присвоению рейтингов надежности микрофинансовых организаций Казахстана по национальной шкале, которая не учитывает суверенного риска. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе агентства.

Уточняется, что в основе казахстанской методологии лежит многолетний опыт международной группы рейтинговых агентств RAEX в оценке микрофинансовых организаций.

Первый рейтинг присвоен ТОО «Онлайн Финанс» (MoneyMan). Компания работает в Казахстане с 2014 года.

«Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА Казахстан») присвоило рейтинг надежности ТОО «Онлайн Финанс» (бренд — MoneyMan) на уровне A+.mfi (jчень высокий уровень надежности). Прогноз по рейтингу «стабильный», — говорится в сообщении агентства.

Позитивное влияние на рейтинговую оценку MoneyMan оказывают ряд факторов. В том числе приемлемая рентабельность, ограниченная практика пролонгаций и реструктуризаций, приемлемая эффективность итогового взыскания проблемной задолженности, умеренно высокий уровень достаточности собственных средств. Также позитивное влияние на рейтинг оказали низкий уровень концентрации кредитного риска, широкая клиентская база и повышенный уровень конвертации первичных займов в повторные.

Факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются опыт работы компании на рынке Казахстана менее 4 лет и ограниченный масштаб деятельности, высокий уровень просроченных микрозаймов (уровень просроченной задолженности свыше 90 дней в портфеле микрозаймов составлял 54% на 01.10.16) при существенном уровне пролонгаций и умеренно высоком уровне дефолтности выданных микрозаймов.

ТОО «Онлайн Финанс» выдало первый заtм в 2014 году. Компания является 100%-ной дочерней по отношению к IDF Holding Limited (Республика Кипр), дочерние структуры которой предоставляют микрозаймы на территории России, Грузии, Испании, Польши и Бразилии. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан», по итогам первого полугодия 2016 года доля компании на рынке онлайн-кредитования составляла более 82%. Размер активов по состоянию на 1 октября 2016 года составил 3,2 млрд тенге, капитала и резервов 1,8 млрд тенге, объем выданных за первые три квартала 2016 года составил 4,1 млрд тенге.