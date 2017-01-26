Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского»

Сегодня, 08:11

В «Лаборатории Касперского» подтвердили информацию об аресте топ-менеджера Руслана Стоянова, подчеркнув, что никаких кадровых перестановок в связи с этим не проводилось. Об этом в среду, 25 января, Интерфаксу сообщили в пресс-службе компании.



При этом там отказались комментировать ход расследования. «Поскольку это дело не имеет отношения к „Лаборатории Касперского“ и ее деятельности, мы не располагаем никакими деталями», — отметили в компании, пишет lenta.ru.



Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии Национальной службе новостей (НСН) выразил уверенность, что арест Стоянова вряд ли повлияет на работу «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» является российской компанией, у Евгения Касперского совершенно нормальные отношения внутри России как с чиновниками, так и со спецслужбами. Любая компания, которая работает в этой области, так или иначе задевает интересы государственных служб. Они работают нормально. Более того, когда начались санкции против России, Евгений Касперский сделал однозначный выбор в пользу России", — подчеркнул он.

Об аресте Стоянова ранее, 25 января, сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Одновременно по тому же делу под стражу взят и руководитель одного из подразделений ЦИБ Сергей Михайлов. Расследование ведется по подозрению в нарушении статьи 275 УК РФ («Государственная измена»).

В рамках следствия проверяются данные о получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.