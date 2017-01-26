Новости / Государство

Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского»

Сегодня, 08:11
Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского»


В «Лаборатории Касперского» подтвердили информацию об аресте топ-менеджера Руслана Стоянова, подчеркнув, что никаких кадровых перестановок в связи с этим не проводилось. Об этом в среду, 25 января, Интерфаксу сообщили в пресс-службе компании.

При этом там отказались комментировать ход расследования. «Поскольку это дело не имеет отношения к „Лаборатории Касперского“ и ее деятельности, мы не располагаем никакими деталями», — отметили в компании, пишет lenta.ru.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии Национальной службе новостей (НСН) выразил уверенность, что арест Стоянова вряд ли повлияет на работу «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» является российской компанией, у Евгения Касперского совершенно нормальные отношения внутри России как с чиновниками, так и со спецслужбами. Любая компания, которая работает в этой области, так или иначе задевает интересы государственных служб. Они работают нормально. Более того, когда начались санкции против России, Евгений Касперский сделал однозначный выбор в пользу России", — подчеркнул он.

Об аресте Стоянова ранее, 25 января, сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Одновременно по тому же делу под стражу взят и руководитель одного из подразделений ЦИБ Сергей Михайлов. Расследование ведется по подозрению в нарушении статьи 275 УК РФ («Государственная измена»).

В рамках следствия проверяются данные о получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.

  • Просмотров: 23
Похожие материалы
  • Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками
  • «Касперский» выпустил собственную ОС «Касперский» выпустил собственную ОС
  • 20% пользователей в Казахстане заклеивают веб-камеры 20% пользователей в Казахстане заклеивают веб-камеры
  • Газпром нефть-Казахстан запустила мобильные лаборатории Газпром нефть-Казахстан запустила мобильные лаборатории
  • Когда смартфон опасен Когда смартфон опасен
    • Отзывы читателей
    Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами Государство Сегодня, 08:36
    Асылбек Молдабаев назначен заместителем акима Караганды Асылбек Молдабаев назначен заместителем акима Караганды Государство Сегодня, 08:35
    Агентство RAEX теперь рейтингует и микрофинансовые организации Агентство RAEX теперь рейтингует и микрофинансовые организации Государство Сегодня, 08:18
    Pizza Hut в США подала заявление о банкротстве Pizza Hut в США подала заявление о банкротстве Государство Сегодня, 08:14
    Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Государство Сегодня, 08:11
    В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука KnowHow Вчера, 09:05
    Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций KnowHow Вчера, 09:04
    Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году KnowHow Вчера, 09:04
    HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании Государство Вчера, 08:25
    В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом В Нацбанке прокомментировали переговоры между Халык Банком и Казкомом Государство Вчера, 08:20
    Бигельды Габдуллину огласили приговор Бигельды Габдуллину огласили приговор Государство Вчера, 08:16
    Аэропорт Дубая стал лидером по числу международных пассажиров Аэропорт Дубая стал лидером по числу международных пассажиров Государство Вчера, 08:13
    Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху Ангела Меркель предрекла миру новую историческую эпоху Государство Вчера, 08:11
    Японцы создали оптическое волокно, внутри которого заключено 12 независимых одномодовых каналов Японцы создали оптическое волокно, внутри которого заключено 12 независимых одномодовых каналов KnowHow 24-01-2017, 09:32
    Китай нацеливается на создание первого прототипа суперкомпьютера экза-уровня к концу этого года Китай нацеливается на создание первого прототипа суперкомпьютера экза-уровня к концу этого года KnowHow 24-01-2017, 09:32
    Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем Телескоп ALMA произвел первые прямые наблюдения за Солнцем KnowHow 24-01-2017, 09:31
    Государство должно получать отдачу со стороны бизнес-сообщества Государство должно получать отдачу со стороны бизнес-сообщества Государство 24-01-2017, 08:40
    Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество Глава РК: Проблема Сирии волнует все мировое сообщество Государство 24-01-2017, 08:38
    В iPhone 8 появится новая система защиты В iPhone 8 появится новая система защиты Государство 24-01-2017, 08:29
    Джек Ма США: Вам следует тратить деньги на собственный народ Джек Ма США: Вам следует тратить деньги на собственный народ Государство 24-01-2017, 08:13