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Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами

Сегодня, 08:36
Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами


Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев представил коллективу реорганизованного Указом президента РК Нурсултана Назарбаева Министерства здравоохранения и социальной защиты населения министра здравоохранения Елжана Биртанова и министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову, сообщает primeminister.kz.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что главой государства перед Правительством и вновь созданным министерствами поставлены задачи по дальнейшему развитию сферы здравоохранения и социальной защиты населения.


Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами

В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты

Премьер-министр подчеркнул, что с этого года по поручению президента начинается реализация новой программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. В сфере здравоохранения создан Фонд обязательного социального медицинского страхования.

Премьер-министр отметил профессиональный опыт новых министров и выразил уверенность, что под их руководством министерства продолжат эффективно выполнять поручения главы государства.

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