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ЕБРР выделил деньги на развитие в РК женского предпринимательства

Вчера, 14:11
В ForteBank рассказали, на каких условиях можно получить финансирование на развитие бизнеса
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