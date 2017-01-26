Определены финалисты конкурса Lunar XPrize, аппараты которых должны отправиться на Луну уже в этом году

Сегодня, 09:05Конкурсу Google Lunar XPrize, который находится в стадии реализации уже почти десятилетие, было уделено достаточно много внимания на страницах нашего сайта. А в скором времени новостей, связанных с этим конкурсом, станет еще больше, ведь он неуклонно приближается к финальному кульминационному моменту. Буквально на днях представители фонда XPrize объявили о пяти командах-финалистах, которые уже имеют на руках заключенные контракты с космическими компаниями и которые будут готовы отправить аппараты собственного изготовления на поверхность Луны до 31 декабря этого года.Напомним нашим читателям, что конкурс Lunar XPrize был организован компанией Google в 2007 году. Его целью является привлечение внимания к новым технологиям автоматического и автоматизированного исследования космического пространства и других планет. Из 30 миллионов американских долларов, выделенных в призовой фонд этого конкурса, 20 миллионов получит победитель, команда, которой первой удастся посадить на поверхность Луны аппарат, который сумеет пройти дистанцию минимум в 500 метров, передавая на Землю видео в HD-ачестве, снимки, телеметрическую и собираемую научную информацию. 5 миллионов долларов получит обладатель второго места, а еще 5 миллионов составляют поощрительный призовой фонд, средства из которого будут присуждаться за отдельные выдающиеся достижения, к примеру, команде, аппарату которой удастся пережить лунную ночь.Практически все команды-финалисты конкурса Lunar XPrize уже так или иначе знакомы нашим постоянным читателям. Первой командой является американская команда Moon Express, которая работает совместно со специалистами компании Rocket Lab из Новой Зеландии. Объединение этих двух групп состоялось в 2015 году и 600-килограммовый аппарат, разработанный первой командой, отправится к Луне при помощи ракеты компании Rocket Lab, которая будет запущена в конце года со стартовой площадки на полуострове Махия, Новая Зеландия.У японской команды Hakuto имеется контракт на запуск с японским космическим агентством JAXA. Помимо выполнения основной задачи конкурса, аппарат команды Hakuto займется исследования "дырок" в поверхности Луны, которые являются выходами лавовых "трубок". Изначально команда Hakuto планировала объединить усилия с командой Astrobotic, но последняя сделала свой выбор в пользу индийской команды Moon Rover ECA, запуск которой будет произведен в декабре 2017 года при помощи индийской ракеты PSLV.Самый первый контракт на запуск среди участников конкурса Lunar XPrize удалось заиметь израильской команде SpaceIL Этот контракт был заключен в октябре 2015 года с известной космической компанией SpaceX. Интересен тот факт, что израильтяне не будут использовать традиционный луноход. Их космический аппарат после приземления сможет снова подняться над поверхностью и переместиться в другую точку "по воздуху".И последней командой является сборная международная команда Synergy Moon, в состав которой входят специалисты и руководители компании Interorbital Systems. Именно эта компания и будет производить запуск своей ракеты, которая стартует с морской площадки близ побережья Калифорнии во второй половине этого года.Все пять команд-финалистов уже произвели коррекцию своих планов для того, чтобы произвести запуски до 31 декабря 2017 года. И чем бы ни закончилось данное мероприятие, скоро на поверхности Луны начнется настоящее "столпотворение", которое принесет нам множество интересных новостей.