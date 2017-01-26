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Pizza Hut в США подала заявление о банкротстве

Сегодня, 08:14
Pizza Hut в США подала заявление о банкротстве


Сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut подала заявление о банкротстве в США из-за снижения продаж и увеличения расходов, пишет издание The Wall Street Journal.

Как заявили юристы компании WK Capital Enterprises Inc., 53 ресторана сети, расположенные в американских штатах Виргиния, Мэн, Северная Каролина и Теннесси, не внесли вовремя арендную плату за январь 2017 года, пишет vestifinance.ru.


Pizza Hut в США подала заявление о банкротстве

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Кроме того, юристы сделали запрос о выдаче займа в 400 тыс. долларов в суде по делам о банкротстве в городе Уичито в штате Канзас. Заем позволит сети, где заняты около 1,4 тыс. сотрудников, продолжать функционировать в ходе рассмотрения дела. Адвокаты также попросили судью разрешить своевременную выплату работникам ресторана.

При этом юристы напрямую не заявили о намерениях продать сеть ресторанов, а представители WK Capital Enterprises Inc. не предоставили дополнительных деталей о финансовых трудностях франшизы.

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