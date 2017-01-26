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Произведен запуск нового супер-лазера, являющегося самым мощным в мире среди лазеров его типа

Сегодня, 09:04
Произведен запуск нового супер-лазера, являющегося самым мощным в мире среди лазеров его типа


Группа чешских и британских ученых и инженеров успешно произвела первые пробные запуски нового супер-лазера, который по всем основным параметрам минимум в десять раз превосходит все другие существующие лазеры подобного типа. Этот лазер относится к типу высокоэнергетических импульсных лазеров (high peak power laser) и его средняя выходная мощность равна 1000 Ваттам. А областями применения для лазеров такого типа традиционно является обработка металлических узлов и деталей, микромеханическая обработка поверхностей, изготовление полупроводниковых устройств и т.п.

Лазер, получивший название "Bivoj" в честь одного из чешских мифических героев, был разработан и изготовлен при сотрудничестве чешского государственного научно-исследовательского проекта HiLASE (High average power pulsed laser) и британского проекта Central Laser Facility (CLF). А располагается эта установка, вес которой составляет 20 тонн и на сооружение которой было потрачено 44 миллиона евро, неподалеку от Збраслава, что находится близ Праги.

В настоящее время в мире существуют лишь два лазера такого типа, Texas Petawatt Laser с импульсной мощностью в один петаватт, находящийся в Остине, и лазер Laser for Fast Ignition Experiments (LFEX) с импульсной мощностью в два петаватта, расположенный в Осаке, Япония. Несмотря на грандиозные значения импульсной мощности, эти лазеры способны делать лишь по нескольку "выстрелов" в день. Лазер же Bivoj способен работать практически в непрерывном импульсном режиме, обеспечивая среднюю выходную мощность в 1000 Ватт.

1 кВт средней выходной мощности нового лазера не кажется большой величиной по сравнению с петаваттами, отдаваемыми другими лазерами. Тем не менее, для того, чтобы достигнуть таких показателей в конструкции нового лазера был использован целый ряд уникальных инновационных решения и самых современных достижений в области силовой электроники и энергетики.

Первые пробные пуски пока еще не дали полную картину всех возможностей и основных параметров нового лазера. Все это будет установлено опытным путем в результате программы испытаний, которые начнутся чуть позже. А во второй половине года, если не случится ничего экстраординарного, лазеры нового типа будут поставлены на "коммерческие рельсы".
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