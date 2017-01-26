Home
Новости
Статьи
Промоакици
Поиск
Новости в RSS
Обратная связь
Старый сайт
Казахстанские
Мировые
ЧП
Государство
Бизнес
Общество
KnowHow
Культура
Спорт
cae?uou
Логин:
Пароль:
Чужой компьютер
http://10dle.com
http://soft-podborka.com
cae?uou
Новости
/
Бизнес
Россия теряет вес в банковском секторе Казахстана
Вчера, 16:42
Просмотров: 0
Похожие материалы
Конкурентная борьба на рынке срочных розничных вкладов нарастает.
Казахстанская банковская система теряет более 100 млрд тенге в месяц
На треть сократилась доля участия Нацбанка на валютном рынке
Казахстанцы постепенно переводят депозиты в тенге
Депозитный бум: вклады казахстанцев увеличились на 2,9 трлн тенге
Отзывы читателей
Компания D-Wave начала выпуск компьютеров 2000Q, процессор которых содержит 2 тысячи квантовых битов
KnowHow
Сегодня, 09:06
DragonflEye - стрекоза, превращенная в киборга при помощи сверхминиатюрных оптических технологий
KnowHow
Сегодня, 09:06
Создано суперадгезивное покрытие, контролируемое при помощи ультрафиолетового света
KnowHow
Сегодня, 09:05
Apple планирует запустить производство iPhone в Индии
Государство
Сегодня, 08:38
H&M открывает первый магазин в Казахстане
Государство
Сегодня, 08:36
Бензин АИ-92 может подорожать до 140145 тенге за литр
Государство
Сегодня, 08:26
В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты
Государство
Сегодня, 08:20
Johnson & Johnson покупает швейцарскую компанию за $30 млрд
Государство
Сегодня, 08:13
Определены финалисты конкурса Lunar XPrize, аппараты которых должны отправиться на Луну уже в этом году
KnowHow
Вчера, 09:05
Произведен запуск нового супер-лазера, являющегося самым мощным в мире среди лазеров его типа
KnowHow
Вчера, 09:04
Создан эластичный экзоскелет, позволяющий человеку экономить до 23 процентов энергии во время ходьбы
KnowHow
Вчера, 09:04
Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами
Государство
Вчера, 08:36
Асылбек Молдабаев назначен заместителем акима Караганды
Государство
Вчера, 08:35
Агентство RAEX теперь рейтингует и микрофинансовые организации
Государство
Вчера, 08:18
Pizza Hut в США подала заявление о банкротстве
Государство
Вчера, 08:14
Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского»
Государство
Вчера, 08:11
В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука
KnowHow
25-01-2017, 09:05
Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций
KnowHow
25-01-2017, 09:04
Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году
KnowHow
25-01-2017, 09:04
HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании
Государство
25-01-2017, 08:25