Новости / Бизнес

Россия теряет вес в банковском секторе Казахстана

Вчера, 16:42
За год доля вкладов российской группы сократилась с 10,8% по 8,1%.
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