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Создан эластичный экзоскелет, позволяющий человеку экономить до 23 процентов энергии во время ходьбы

Сегодня, 09:04
Создан эластичный экзоскелет, позволяющий человеку экономить до 23 процентов энергии во время ходьбы


Людям, которым приходится в силу различных причин много передвигаться пешим порядком, знают, что это сопряжено с достаточно серьезными физическими нагрузками. Для уменьшения этих нагрузок исследователи из Лаборатории биодизайна Гарвардского университета создали эластичный экзоскелет, использование которого позволяет снизить расход энергии при ходьбе на целых 23 процента. И это является самым высоким показателем среди других подобных устройств.

Экзоскелет состоит из пояса, оборачиваемого вокруг талии человека, который соединяется четырьмя эластичными ремнями с двумя частями, оборачиваемыми вокруг голени человека. Встроенные в экзоскелет двигатели отдают свою силу лодыжке человека, уменьшая количество энергии, которую должны потратить мышцы голеностопного и коленного суставов. Система ремней продумана таким образом, что экзоскелету не требуется использования отдельных двигателей для коленного и голеностопного суставов, их работа облегчается за счет работы единственного двигателя.

В настоящее время создан опытный образец эластичного экзоскелета, в котором используются внешние двигатели. Но в ближайшем будущем будет разработан очередной вариант реализации этого устройства, который будет иметь встроенный источник энергии и собственные двигатели.

"Когда человек одевает экзоскелет, ему требуется некоторое время на привыкание" - рассказывает Конор Уолш (Conor Walsh), ведущий исследователь, - "Но затем, если вы будете перемещаться на большие расстояния, вы заметите достаточно сильное облегчение, особенно, если вам при ходьбе приходится нести достаточно тяжелый груз".

"Еще одним преимуществом мягкой конструкции является то, что в качестве опоры используются суставы человека, что позволяет избежать необходимости жесткой и точной синхронизации работы устройства с движениями человека" - рассказывает Джефф Колер (Jeff Koller), специалист из Мичиганского университета, занимающийся разработкой экзоскелетов с жесткой конструкцией, - "Мягкий экзоскелет в свое работе полагается на работу скелетно-мышечной структуры человека, а эта структура была доведена практически до совершенства в течение миллионов лет эволюции".

Естественно, что эластичный экзоскелет способен увеличить силу человека на гораздо меньшее значение, чем экзоскелеты с жесткой конструкцией. Однако, это все компенсируется малым весом самого устройства, его малыми габаритами и удобством использования.

Такой экзоскелет, в отличие от жесткого, не станет полезен для парализованных людей и людей, которым необходимо поднимать очень тяжелые грузы. Однако, он может стать неоценимым помощником для пожилых людей и для солдат, которым необходимо пешком перемещаться на большие расстояния, неся на своих плечах вес стандартной выкладки.

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