Apple планирует запустить производство iPhone в Индии

Сегодня, 08:38

Представители Apple провели переговоры с индийскими властями по поводу начала производства iPhone в Бангалоре, передает CNN Money. Издание отмечает, что это было сделано на фоне призывов президента США Дональда Трампа переводить производство в Америку.



Министр торговли Индии подтвердил, что встреча состоялась, однако отказался раскрыть детали переговоров. Представители Apple сообщили, что ценят конструктивный диалог с властями Индии, пишет kommersant.ru.

Дональд Трамп пригрозил американским компаниям большими налогами

О том, что компания планирует построить завод по выпуску iPhone в Индии, ранее сообщала The Times of India. Предполагалось, что завод будет построен совместно с компанией Wistron.

Ранее Дональд Трамп начал патриотическую агитацию среди глав американских корпораций. Он встретился с руководителями концернов Ford, General Motors и Fiat Chrysler. Президент заявил о готовности снизить налоги на автомобили, которые произведены в США, а также пообещал ускорить получение разрешений на строительство заводов, если автопроизводители локализуют сборку в Америке.