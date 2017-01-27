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Apple планирует запустить производство iPhone в Индии

Сегодня, 08:38
Apple планирует запустить производство iPhone в Индии


Представители Apple провели переговоры с индийскими властями по поводу начала производства iPhone в Бангалоре, передает CNN Money. Издание отмечает, что это было сделано на фоне призывов президента США Дональда Трампа переводить производство в Америку.

Министр торговли Индии подтвердил, что встреча состоялась, однако отказался раскрыть детали переговоров. Представители Apple сообщили, что ценят конструктивный диалог с властями Индии, пишет kommersant.ru.


Apple планирует запустить производство iPhone в Индии

Дональд Трамп пригрозил американским компаниям большими налогами

О том, что компания планирует построить завод по выпуску iPhone в Индии, ранее сообщала The Times of India. Предполагалось, что завод будет построен совместно с компанией Wistron.

Ранее Дональд Трамп начал патриотическую агитацию среди глав американских корпораций. Он встретился с руководителями концернов Ford, General Motors и Fiat Chrysler. Президент заявил о готовности снизить налоги на автомобили, которые произведены в США, а также пообещал ускорить получение разрешений на строительство заводов, если автопроизводители локализуют сборку в Америке.

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