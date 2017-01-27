Бензин АИ-92 может подорожать до 140145 тенге за литр

Сегодня, 08:26

В настоящее время «балансирующей ценой» на самый популярный бензин марки АИ-92 является 140145 тенге за литр. Так считают в компании «азМнайГаз німдері», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В январе АИ-92 на крупных сетях АЗС подорожал до 137 тенге за литр. Это связано с изменением оптовых цен в начале января. В пересчете на литр это увеличило цену закупа 3,54 тенге, пояснили в «азМнайГаз німдері».

«Цена на бензин АИ-92 на крупных региональных АЗС находилась в пределах 135145 тенге/литр. Наибольшие средние цены наблюдались в северных регионах республики, где имеется заметная зависимость от импорта из Российской Федерации. В этих регионах более дорогой импорт устанавливает баланс цен на уровне 140142 тенге/литр. Остатки бензина АИ-92 по итогам декабря частично восполнились за счет снижения потребления в праздничные дни», — говорится в сообщении компании.

Также поясняется, что сложившийся на начало года объем нефтепродукта является нехарактерно низким для января — традиционно в этом месяце происходило накопление остатков. Для восполнения остатков необходимо увеличивать импорт, стоимость которого тоже повышается в связи с ростом цен в России.

«Это также будет направлять тренд розничных цен до уровня 140145 тенге/литр, что является балансирующей ценой на текущий период. Выравнивание цен позволит беспрепятственно импортировать нефтепродукты, то есть позволит предотвратить дефицит топлива. При этом оптовые цены на топливо отечественного производства не стоят на месте и постепенно увеличиваются до уровня паритета оптовой цены импорта из России», — говорят в «азМнайГаз німдері».

По дизельному топливу ситуация остается стабильной. Цена дизельного топлива на крупных сетях АЗС составляет 128131 тенге за литр и не менялась с ноября 2016 года. Цена на АЗС КМГ составляет 128 тенге за литр. В региональных сетях АЗС цена колеблется от 128 до 135 тенге. Запасы дизельного топлива в РК после снижения в октябре-ноябре прошлого года стабилизировались и достигли уровня января прошлого года.

«В краткосрочной перспективе резкий рост цены реализации дизельного топлива не прогнозируется и будет оставаться на уровне 128131 тенге за литр», — добавили в «азМнайГаз німдері».

Вместе с тем, в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан с 1 апреля 2017 года акцизная ставка на реализацию дизельного топлива составит 9300 тенге за тонну. Увеличение оптовой цены только за счет увеличения акциза составит около 7,3 тенге за литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС, заключили в компании «азМнайГаз німдері».