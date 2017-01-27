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Дела Нартая Дутбаева и Баглана Майлыбаева засекречены

Вчера, 16:19
Об этом сообщили журналистам в Комитете национальной безопасности РК
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