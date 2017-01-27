DragonflEye - стрекоза, превращенная в киборга при помощи сверхминиатюрных оптических технологий

Сегодня, 09:06Сотрудники лаборатории Charles Stark Draper Laboratory Inc., Кембридж, штат Массачусетс, США, в одной из своих работ использовали разработанные ими оптические проводники нового типа, так называемые оптроды (optrode), которые намного меньше и гибче традиционного оптоволокна. Оптроды достаточно широко используются в диагностической медицине, а специалисты лаборатории внедрили их в мозг стрекозы, создав стрекозу-киборга под названием DragonflEye. Это живое существо с "дистанционным управлением" может быть использовано для скрытной разведки, наблюдения, мониторинга окружающей среды, доставки сообщений и крошечных грузов."Передача своего рода команд стрекозе требует того, чтобы свет был направлен на определенные участки главного нервного "шнура" этого насекомого, толщина которого не превышает толщины самой тонкой рыбацкой лески" - рассказывает Джесси Уиллер (Jesse Wheeler), инженер-биомедик и научный руководитель данной программы, - "Для этого мы разработали новую технологию на базе специализированных оптродов, которые очень гибки и могут проводить свет по очень изогнутым траекториям".Мы уже неоднократно рассказывали о том, что многие группы исследователей занимались превращением различных видов насекомых в киборгов по заданию от американского Министерства обороны. В этом деле были достигнуты некоторые успехи, главным из которого является внедрение миниатюрной электроники и датчиков в личинку насекомого так, чтобы во взрослом возрасте насекомого эти все "дополнения" нельзя было обнаружить невооруженным глазом. Но позже, после некоторых прорывов в области микроэлектромеханических систем и устройств, исследователи оставили насекомых в относительном покое и обратили свое внимание на создание крошечных беспилотных летательных аппаратов, размеры которых сопоставимы с размерами насекомых.Однако, такие аппараты, помимо их астрономической стоимости, обладают огромным недостатком - срок их службы ограничен емкостью их аккумуляторной батареи. Имеющая кибернетические "добавки" стрекоза DragonflEye, лишена подобного недостатка, она может действовать на протяжении нескольких месяцев, пока стоит теплое время года и у нее имеется вода, пища и солнечный свет.Кроме всего прочего живые стрекозы невероятно быстры и маневренны, они способны зависать на месте и совершать столь крутые повороты, что перегрузки при этом могут достигать значения 9g. Помимо этого, стрекоза-киборг не обременена весом аккумуляторной батареи, всю необходимую ей энергию она получает традиционным путем - через питание, а несомая ею электроника снабжается энергией от крошечной и легкой солнечной батареи."Кроме всего вышесказанного, технологии, разработанные в рамках программы DragonflEye, позволят нам изучать поведение насекомых, особенности их полета. Мы можем даже заставить стрекоз-киборгов выступать в нетрадиционной для них роли - в роли насекомых-опылителей, которые займут место быстро уменьшающейся популяции медоносных пчел" - рассказывает Джесси Уиллер, - "Кроме этого, разработанные нами оптроды могут быть использованы медиками и нейроинженерами в качестве средства доступа к отдельным нервам и маленьким нервным узлам, что позволит производить новые исследования и применять некоторые инновационные методы лечения заболеваний".