H&M открывает первый магазин в Казахстане

Сегодня, 08:36

Первый магазин всемирно известного бренда H&M будет открыт в марте 2017 года в ТРЦ MEGA Alma-Ata, об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе департамента коммуникаций MEGA CENTER MANAGEMENT.



Так, в сообщении указывается, что магазин расположится на 3345 кв. м и двух этажах, где можно будет найти модную и качественную одежду по оптимальной цене.

«Мы очень рады объявить об открытии первого магазина H&M в Казахстане! Большая честь для нас подарить всем жителям Алматы настоящую моду, а также возможность собрать свой уникальный модный гардероб по оптимальной цене и с заботой об окружающей среде и человеке», — сказал Саэд Эль-Ашкар, генеральный директор H&M Россия и Казахстан.

H&M выходит на казахстанский рынок

В магазине будут представлены основные концепты бренда: одежда для женщин, мужчин, детей и подростков, белье, аксессуары и обувь.

H&M (Hennes & Mauritz) — международный бренд, основанный в 1947 г. в Швеции. В основном компания специализируется на торговле для среднего класса. Кроме одежды, в H&M продают товары для интерьера. Несмотря на то что компания нацелена в основном на средний класс, иногда с ними сотрудничают крупные дизайнеры и знаменитости, пробующие свои силы в новом для них ремесле. В разное время с H&M работали Карл Лагерфельд, Стелла Маккартни, Мадонна и Кайли Миноуг.