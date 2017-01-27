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Johnson & Johnson покупает швейцарскую компанию за $30 млрд

Сегодня, 08:13
Johnson & Johnson покупает швейцарскую компанию за $30 млрд


Американский концерн Johnson & Johnson (J&J) объявил о покупке швейцарской фармацевтической компании Actelion Pharmaceuticals Ltd. за 30 млрд долларов с выделением исследовательского подразделения в независимую компанию. Об этом передает Интерфакс-АФИ.

Сделка будет одной из крупнейших для американской компании, отмечают аналитики. Покупка Actelion позволит J&J, которая уже является мировым лидером в области производства товаров медицинского назначения, добавить к ассортименту продукции новую категорию лекарственных препаратов.

В борьбе за швейцарскую компанию Johnson & Johnson обошла французскую Sanofi SA. В декабре переговоры J&J и Actelion прерывались на несколько дней, американская компания была готова отказаться от сделки, но спустя неделю стороны вернулись к обсуждению условий. В августе Sanofi уступила другому американскому гиганту — Pfizer Inc., который приобрел производителя противораковых препаратов Medivation Inc. за 14 млрд долларов.

J&J начнет скупать акции у акционеров Actelion по цене 280 долларов, или 280,08 швейцарского франка, с оплатой в денежной форме, отмечается в пресс-релизе. Премия составляет 23% к стоимости бумаг на закрытие торгов 25 января.

На основе подразделения НИОКР Actelion будет создана новая компания, которая впоследствии пройдет регистрацию на бирже. J&J сохранит 16% ее акций.

Перед срывом переговоров в декабре J&J предлагала 260 долларов за акцию Actelion, тогда как Sanofi улучшила предложение до 275 долларов.

Финансовыми консультантами J&J являются Lazard и Citibank, юридической стороной занимаются Cravath, Swaine & Moore LLP, Homburger AG и SextonRiley LLP. Интересы Actelion в финансовой части представляют Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse, в юридической — Niederer Kraft & Frey, Wachtell Lipton, Rosen & Katz и Slaughter & May.

Actelion специализируется на выпуске препаратов, применяемых в лечении легочной артериальной гипертензии.

Компания создана 20 лет назад Жаном-Полем Клозелем, который сейчас занимает пост CEO, совместно с супругой Мартин Клозель и группой исследователей, ранее работавших в Roche Holding AG. Ее препарат Tracleer для лечения повышенного давления в сосудах легких (легочная артериальная гипертензия, ЛАГ) десять лет назад стал лидером в своем сегменте.

В 2015 году выручка компании составила 2,1 млрд швейцарских франков (2,1 млрд долларов), прибыль — 552 млн франков.

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