Новости / KnowHow

Компания D-Wave начала выпуск компьютеров 2000Q, процессор которых содержит 2 тысячи квантовых битов

Сегодня, 09:06
Компания D-Wave начала выпуск компьютеров 2000Q, процессор которых содержит 2 тысячи квантовых битов


Представители достаточно известной канадской компании D-Wave объявили о первой продаже их нового квантового компьютера 2000Q Quantum Computer, покупателем которого является компания Temporal Defense Systems Inc., имеющая отношение, судя по названию, к оборонной отрасли. Теперь эта квантовая вычислительная система стала доступной для всех заинтересованных лиц, и, кроме 2 тысяч квантовых битов (кубитов), новая система обладает рядом новых возможностей по контролю за квантовыми вычислениями.

Появление компьютера 2000Q знаменует удвоение единиц обработки квантовой информации (кубитов), входящих в состав ее процессора. Для этого потребовалось два года времени, и, судя по всему, специалисты компании D-Wave руководствуются в своей работе небезызвестным законом Гордона Мура применительно к квантовым вычислительным системам. Новый компьютер способен решать более сложные задачи из многих областей, включая обеспечение кибербезопасности, осуществление выборок и поиска, глубинное машинное изучение и решение "тяжелых" вычислительных задач из области многопараметрической оптимизации.

"Скачок от 1 до 2 тысяч кубитов - это огромный прогресс в быстро развивающейся области квантовых вычислений" - рассказывает Эрл Джозеф (Earl Joseph), - "D-Wave является единственной на сегодняшний день компанией, предлагающей законченные квантовые вычислительные системы. И компьютер 2000Q должен быть еще более интересен для исследователей и разработчиков, которым в силу различных причин необходимо использовать революционно новые подходы в вычислительной области".

Согласно имеющейся информации, компьютер модели 2000Q должен обеспечить превосходство в производительности от 1 до 10 тысяч по сравнению с предыдущими моделями квантовых компьютеров. Помимо продаж новых компьютеров, компания D-Wave планирует установить у себя несколько таких машин, которые будут доступны клиентам удаленно в онлайн-режиме.
  • Просмотров: 20
Похожие материалы
  • Компания D-Wave готовит квантовый процессор следующего поколения, который будет в тысячу раз быстрее нынешних решений Компания D-Wave готовит квантовый процессор следующего поколения, который будет в тысячу раз быстрее нынешних решений
  • Компания Google пророчит появление полноценных квантовых компьютеров, способных к самообучению, в течение следующих десяти лет Компания Google пророчит появление полноценных квантовых компьютеров, способных к самообучению, в течение следующих десяти лет
  • Компания Google подтверждает квантовую природу приобретенного ими компьютера D-Wave Компания Google подтверждает квантовую природу приобретенного ими компьютера D-Wave
  • Google и НАСА обзавелись новым квантовым компьютером D-Wave 2X Google и НАСА обзавелись новым квантовым компьютером D-Wave 2X
  • Компания D-Wave подтверждает кардинальное повышение вычислительной мощности нового квантового компьютера 2X Компания D-Wave подтверждает кардинальное повышение вычислительной мощности нового квантового компьютера 2X
    • Отзывы читателей
    Компания D-Wave начала выпуск компьютеров 2000Q, процессор которых содержит 2 тысячи квантовых битов Компания D-Wave начала выпуск компьютеров 2000Q, процессор которых содержит 2 тысячи квантовых битов KnowHow Сегодня, 09:06
    DragonflEye - стрекоза, превращенная в киборга при помощи сверхминиатюрных оптических технологий DragonflEye - стрекоза, превращенная в киборга при помощи сверхминиатюрных оптических технологий KnowHow Сегодня, 09:06
    Создано суперадгезивное покрытие, контролируемое при помощи ультрафиолетового света Создано суперадгезивное покрытие, контролируемое при помощи ультрафиолетового света KnowHow Сегодня, 09:05
    Apple планирует запустить производство iPhone в Индии Apple планирует запустить производство iPhone в Индии Государство Сегодня, 08:38
    H&M открывает первый магазин в Казахстане H&M открывает первый магазин в Казахстане Государство Сегодня, 08:36
    Бензин АИ-92 может подорожать до 140145 тенге за литр Бензин АИ-92 может подорожать до 140145 тенге за литр Государство Сегодня, 08:26
    В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты Государство Сегодня, 08:20
    Johnson & Johnson покупает швейцарскую компанию за $30 млрд Johnson & Johnson покупает швейцарскую компанию за $30 млрд Государство Сегодня, 08:13
    Определены финалисты конкурса Lunar XPrize, аппараты которых должны отправиться на Луну уже в этом году Определены финалисты конкурса Lunar XPrize, аппараты которых должны отправиться на Луну уже в этом году KnowHow Вчера, 09:05
    Произведен запуск нового супер-лазера, являющегося самым мощным в мире среди лазеров его типа Произведен запуск нового супер-лазера, являющегося самым мощным в мире среди лазеров его типа KnowHow Вчера, 09:04
    Создан эластичный экзоскелет, позволяющий человеку экономить до 23 процентов энергии во время ходьбы Создан эластичный экзоскелет, позволяющий человеку экономить до 23 процентов энергии во время ходьбы KnowHow Вчера, 09:04
    Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами Государство Вчера, 08:36
    Асылбек Молдабаев назначен заместителем акима Караганды Асылбек Молдабаев назначен заместителем акима Караганды Государство Вчера, 08:35
    Агентство RAEX теперь рейтингует и микрофинансовые организации Агентство RAEX теперь рейтингует и микрофинансовые организации Государство Вчера, 08:18
    Pizza Hut в США подала заявление о банкротстве Pizza Hut в США подала заявление о банкротстве Государство Вчера, 08:14
    Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Государство Вчера, 08:11
    В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука В Южной Корее начата разработка сверхскоростного поезда, способного двигаться со скоростью, близкой к скорости звука KnowHow 25-01-2017, 09:05
    Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций Мягкий имплантат-робот, оборачиваемый вокруг сердца, поможет ему биться после кризисных ситуаций KnowHow 25-01-2017, 09:04
    Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году KnowHow 25-01-2017, 09:04
    HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании HSBC решил закрыть еще 62 отделения в Великобритании Государство 25-01-2017, 08:25