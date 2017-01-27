Компания D-Wave начала выпуск компьютеров 2000Q, процессор которых содержит 2 тысячи квантовых битов

Сегодня, 09:06Представители достаточно известной канадской компании D-Wave объявили о первой продаже их нового квантового компьютера 2000Q Quantum Computer, покупателем которого является компания Temporal Defense Systems Inc., имеющая отношение, судя по названию, к оборонной отрасли. Теперь эта квантовая вычислительная система стала доступной для всех заинтересованных лиц, и, кроме 2 тысяч квантовых битов (кубитов), новая система обладает рядом новых возможностей по контролю за квантовыми вычислениями.Появление компьютера 2000Q знаменует удвоение единиц обработки квантовой информации (кубитов), входящих в состав ее процессора. Для этого потребовалось два года времени, и, судя по всему, специалисты компании D-Wave руководствуются в своей работе небезызвестным законом Гордона Мура применительно к квантовым вычислительным системам. Новый компьютер способен решать более сложные задачи из многих областей, включая обеспечение кибербезопасности, осуществление выборок и поиска, глубинное машинное изучение и решение "тяжелых" вычислительных задач из области многопараметрической оптимизации."Скачок от 1 до 2 тысяч кубитов - это огромный прогресс в быстро развивающейся области квантовых вычислений" - рассказывает Эрл Джозеф (Earl Joseph), - "D-Wave является единственной на сегодняшний день компанией, предлагающей законченные квантовые вычислительные системы. И компьютер 2000Q должен быть еще более интересен для исследователей и разработчиков, которым в силу различных причин необходимо использовать революционно новые подходы в вычислительной области".Согласно имеющейся информации, компьютер модели 2000Q должен обеспечить превосходство в производительности от 1 до 10 тысяч по сравнению с предыдущими моделями квантовых компьютеров. Помимо продаж новых компьютеров, компания D-Wave планирует установить у себя несколько таких машин, которые будут доступны клиентам удаленно в онлайн-режиме.