В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты

В Казахстане создано министерство труда и социальной защитыСегодня, 08:20
Глава государства подписал постановление по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Реорганизовано министерство здравоохранения и социального развития. Теперь будет два отдельных ведомства:
— министерство труда и социальной защиты населения РК будет формировать и проводить государственную политику в социально-трудовой сфере;
— министерство здравоохранения РК будет заниматься вопросами государственной политики в области здравоохранения.
Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения Республики Казахстан.
Тамара Дуйсенова возглавила министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан.