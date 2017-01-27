В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты

Сегодня, 08:20

Глава государства подписал постановление по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Реорганизовано министерство здравоохранения и социального развития. Теперь будет два отдельных ведомства:



— министерство труда и социальной защиты населения РК будет формировать и проводить государственную политику в социально-трудовой сфере;

— министерство здравоохранения РК будет заниматься вопросами государственной политики в области здравоохранения.

Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения Республики Казахстан.



Тамара Дуйсенова возглавила министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан.