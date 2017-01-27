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В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты

Сегодня, 08:20
В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты


Глава государства подписал постановление по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Реорганизовано министерство здравоохранения и социального развития. Теперь будет два отдельных ведомства:

— министерство труда и социальной защиты населения РК будет формировать и проводить государственную политику в социально-трудовой сфере;

— министерство здравоохранения РК будет заниматься вопросами государственной политики в области здравоохранения.

Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения Республики Казахстан.

Тамара Дуйсенова возглавила министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан.

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