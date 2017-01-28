Генеральным директором «Соколовка» избран Ерболат Коппаев

Сегодня, 08:40

На основании протокола заседания совета директоров АО «Соколовка» от 23 января 2017 года генеральным директором компании избран Коппаев Ерболат Серикович. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

В сообщении подчеркивается, что срок полномочий Ерболата Коппаева — до 23 января 2020 года.

Отметим, АО «Соколовка» занимается добычей и переработкой железной руды, известняка, доломита, производством и реализацией окатышей, концентрата, щебня, известняка. Эмитент находится в Казахстане, в Костанайской области. По данным KASE, 100% акций компании принадлежит KS HOLDING S.A.R.L (Люксембург).