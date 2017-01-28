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Генеральным директором «Соколовка» избран Ерболат Коппаев

Сегодня, 08:40
Генеральным директором «Соколовка» избран Ерболат Коппаев


На основании протокола заседания совета директоров АО «Соколовка» от 23 января 2017 года генеральным директором компании избран Коппаев Ерболат Серикович. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

В сообщении подчеркивается, что срок полномочий Ерболата Коппаева — до 23 января 2020 года.

Отметим, АО «Соколовка» занимается добычей и переработкой железной руды, известняка, доломита, производством и реализацией окатышей, концентрата, щебня, известняка. Эмитент находится в Казахстане, в Костанайской области. По данным KASE, 100% акций компании принадлежит KS HOLDING S.A.R.L (Люксембург).

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