Греция отказалась от новых условий МВФ

Сегодня, 08:13

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос выступил против требований Международного валютного фонда законодательно принять дополнительные меры экономии на период после окончания третьей программы помощи в 2018 году, пишет vestifinance.ru.



Подобные меры будут связывать будущие правительства, что противоречит европейским и демократическим ценностям, заявил Эвклид Цакалотос после заседания Еврогруппы, на котором Греции не удалось добиться положительной оценки хода реформ. Такая оценка необходима Афинам, чтобы получать кредиты по программе помощи объемом 86 млрд евро, без которой Греция не сможет обслуживать долг.

Ряд европейских стран требуют участия МВФ в программе помощи, по которой средства пока выдает только Европейский механизм стабильности (ESM). В свою очередь МВФ заявляет, что будет полноценно участвовать в программе кредитования Греции, если Афины согласятся на ряд новых реформ, рассчитанных на период после 2019 года. Фонд призывает Грецию провести структурные реформы на рынке труда, а также в сфере пенсионного обеспечения и налогообложения.

«МВФ хочет в настоящее время законодательно закрепить меры на период после программы. Это отходит от демократической культуры в Европе, — сказал министр финансов Греции. — Нецелесообразно требовать от страны, участвующей в программе, законодательно закрепить на два-три года вперед то, что она будет делать в 2019 году. Речь идет об обязательстве, которое далеко выходит за демократические европейские рамки и моральные ценности, которые вдохновляют Европу».

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Правительство Греции неоднократно заявляло, что не будет принимать законодательные меры на период после текущей третьей программы.

Несмотря на то, что министры финансов стран еврозоны не утвердили второй обзор программы реформ, они сошлись во мнении, что экономика Греции восстанавливается быстрее, чем ожидалось, отметил Цакалотос. Министр также выразил надежду, что по итогам 2016 года в Греции будет зафиксирован рост экономики, тогда как прогнозы предполагали спад.

Греция рассчитывала, что второй обзор программы реформ будет утвержден 26 января. Однако накануне стало известно, что до сих пор не было достигнуто достаточного прогресса в отношении реформ в Греции, чтобы прийти к соглашению. Министры, вероятно, договорятся продолжать переговоры с целью одобрения реформ на следующем заседании Еврогруппы 20 февраля.