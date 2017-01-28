LOral инвестирует в технологические стартапы

Сегодня, 08:11

Акселератор стартапов — совместное предприятие L’Oral и платформы Founders Factory каждый год планирует инвестировать в пять технологических стартапов в сфере косметической продукции, а также создавать по две компании с нуля. Отмечается, что французская компания уже получила 180 заявок от предпринимателей, пишет incrussia.ru со ссылкой на издание Financial Times.



При этом в L’Oral уже выбрали пять компаний, которые получат инвестиции:

— стартап InsitU создает персонализированные средства по уходу за кожей;

— приложение Preemadonna позволяет с помощью телефона создать и напечатать рисунок, который пользователи хотели бы видеть на своих ногтях;

— Tailify соединяет известные бренды с популярными персонами в социальных сетях для создания рекламных компаний, — сообщество Veleza объединяет любителей косметической продукции, технология Cosmoses по определению местоположения позволяет ретейлерам привлекать потенциальных клиентов, не подключенных к интернету.

Financial Times подчеркивает, что подобный выбор компаний-участников демонстрирует стремление крупнейших мировых брендов вложить средства в инновационные предприятия и использовать силу цифровых технологий.

«Соединение экосистемы стартапов для нас является основой развития цифровых сервисов», — приводит издание слова директора по цифровым технологиям компании Любомиры Роше. Мы хотим понять, какие существуют тренды на рынке, и одними из первых получить доступ к прорывным продуктам, которые полюбят покупатели.

Любомира Роше перешла на работу в L’Oral из корпорации Microsoft в 2014 году, где она наблюдала за работой над стартапами во Франции. Сейчас в цифровой команде L’Oreal — более тысячи человек, а пять лет назад было 150. В 2015 году компания потратила 25,5% своего рекламного бюджета в цифровом сегменте.

В декабре 2016 года L’Oral заявила об инвестициях в фонд развития стартапов, управляемый группой Partech Ventures. В числе инвесторов фонда Partech International Venture VII — Accenture, Nokia, Cisco. Partech Ventures инвестирует в том числе в ритейлера мебели made.com и службу заказа в ресторанах lafourchette.com.