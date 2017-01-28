Новости / KnowHow

Созданы первые в своем роде датчики, способные обнаруживать единичные молекулы определенных белковых соединений

Сегодня, 10:46
Созданы первые в своем роде датчики, способные обнаруживать единичные молекулы определенных белковых соединений


Специалисты из Массачусетского технологического института разработали и изготовили образцы первых в своем роде датчиков, способных обнаруживать единичные молекулы белков и других сложных органических соединений. Более того эти датчики справляются со своей работой даже в том случает, если искомые молекулы спрятаны внутри живых клеток. Такие датчики, состоящие из химически модифицированных углеродных нанотрубок, позволят ученым прослеживать даже самые малые отклонения баланса организма от нормы, вызванные вирусными инфекциями, к примеру, производить поиски посторонних веществ в пищевых продуктах и использоваться в производстве белковых соединений для медицинской и фармацевтической промышленности.

В лаборатории профессора Майкла Странно (Michael Strano) в свое время уже был разработан ряд нанотрубочных датчиков, способных регистрировать молекулы определенных соединений. В этих датчиках используется явление флуоресценции, вторичного излучения света при облучении нанотрубок светом лазера с определенными параметрами. Для превращения нанотрубки в датчик ее поверхность покрывается короткими цепочками молекул ДНК и молекулами органических соединений, способных химически связываться с молекулами искомых соединений. Когда искомая молекула связывается с молекулой на поверхности нанотрубки, это приводит к изменению параметров переизлучаемого света, что регистрируется высокочувствительным фотодатчиком.

Одной из больших проблем, которые удалось преодолеть ученым, была проблема осуществления надежного крепления молекул-детекторов к поверхности нанотрубок. Все предыдущие подобные попытки заканчивались не очень удачно из-за того, что прикрепленные различными способами к нанотрубке молекулы частично или полностью теряли свою восприимчивость (химическую активность) по отношению к другим молекулам. Данная проблема была решена путем введения в молекулы ДНК специальной последовательности, выступающей в роли "распорки". Эта "распорка" не позволяла молекула контактировать с соседними молекулами, что полностью сохраняло ее изначальные химические свойства.

Для демонстрации работоспособности новой идеи ученые изготовили датчики на основе сигнального белка RAP1, который был "настроен" на определенный белок, вырабатываемый вирусом HIV1. Но такой подход может работать и по отношению к любому другому виду белковых соединений.

Для повышения чувствительности процесса обнаружения молекул белков используется матрица из активированных нанотрубок, которая помещается перед объективом специального микроскопа-камеры. И в таком случае чувствительность датчика столь высока, что для его срабатывания хватает единственной клетки животного или растительного происхождения, внутри которой скрываются молекулы или молекула искомого белка. Единственным минусом данного подхода является то, что чем меньше концентрация искомых белков, тем дольше длится процесс их обнаружения, и при некоторых условиях время обнаружения может стремиться к бесконечности.

Ученые считают, что основной областью применения разработанных ими датчиков может стать персонифицированная медицина, в которой используются клетки, изъятые у пациента. Эти клетки проходят через некоторые модификации, позволяющие им бороться с заболеванием, и помещаются назад в организм того же самого человека. Новые датчики позволят следить за процессами модификации клеток, что, в свою очередь, позволит выдерживать все параметры процесса и получать на его выходе 100-процентный гарантированный результат.
  • Просмотров: 23
Похожие материалы
  • Золотые ДНК-нанопроводники позволят собрать генетические компьютеры Золотые ДНК-нанопроводники позволят собрать генетические компьютеры
  • Ученым удалось запечатлеть движение отдельных молекул внутри живых клеток Ученым удалось запечатлеть движение отдельных молекул внутри живых клеток
  • Ученые разработали способ извлечения Ученые разработали способ извлечения "воспоминаний" из ДНК клеток организма человека
  • Ученым удалось синтезировать уникальную Ученым удалось синтезировать уникальную "пористую" жидкость
  • Ученые нашли способ поймать и удерживать в ловушке единственные молекулы Ученые нашли способ поймать и удерживать в ловушке единственные молекулы
    • Отзывы читателей
    Созданы первые в своем роде датчики, способные обнаруживать единичные молекулы определенных белковых соединений Созданы первые в своем роде датчики, способные обнаруживать единичные молекулы определенных белковых соединений KnowHow Сегодня, 10:46
    В ОАЭ скоро начнется строительство самой большой в мире солнечной электростанции В ОАЭ скоро начнется строительство самой большой в мире солнечной электростанции KnowHow Сегодня, 10:45
    Ученые начали изучение системы Wolf 1061 с целью поисков там следов жизни Ученые начали изучение системы Wolf 1061 с целью поисков там следов жизни KnowHow Сегодня, 10:44
    Генеральным директором «Соколовка» избран Ерболат Коппаев Генеральным директором «Соколовка» избран Ерболат Коппаев Государство Сегодня, 08:40
    В Алматыметрокурылыс выявлены крупные хищения В Алматыметрокурылыс выявлены крупные хищения Государство Сегодня, 08:39
    Аскар Кожабаев получил назначение в акимате Алматинской области Аскар Кожабаев получил назначение в акимате Алматинской области Государство Сегодня, 08:16
    Греция отказалась от новых условий МВФ Греция отказалась от новых условий МВФ Государство Сегодня, 08:13
    LOral инвестирует в технологические стартапы LOral инвестирует в технологические стартапы Государство Сегодня, 08:11
    Компания D-Wave начала выпуск компьютеров 2000Q, процессор которых содержит 2 тысячи квантовых битов Компания D-Wave начала выпуск компьютеров 2000Q, процессор которых содержит 2 тысячи квантовых битов KnowHow Вчера, 09:06
    DragonflEye - стрекоза, превращенная в киборга при помощи сверхминиатюрных оптических технологий DragonflEye - стрекоза, превращенная в киборга при помощи сверхминиатюрных оптических технологий KnowHow Вчера, 09:06
    Создано суперадгезивное покрытие, контролируемое при помощи ультрафиолетового света Создано суперадгезивное покрытие, контролируемое при помощи ультрафиолетового света KnowHow Вчера, 09:05
    Apple планирует запустить производство iPhone в Индии Apple планирует запустить производство iPhone в Индии Государство Вчера, 08:38
    H&M открывает первый магазин в Казахстане H&M открывает первый магазин в Казахстане Государство Вчера, 08:36
    Бензин АИ-92 может подорожать до 140145 тенге за литр Бензин АИ-92 может подорожать до 140145 тенге за литр Государство Вчера, 08:26
    В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты В Казахстане создано министерство труда и социальной защиты Государство Вчера, 08:20
    Johnson & Johnson покупает швейцарскую компанию за $30 млрд Johnson & Johnson покупает швейцарскую компанию за $30 млрд Государство Вчера, 08:13
    Определены финалисты конкурса Lunar XPrize, аппараты которых должны отправиться на Луну уже в этом году Определены финалисты конкурса Lunar XPrize, аппараты которых должны отправиться на Луну уже в этом году KnowHow 26-01-2017, 09:05
    Произведен запуск нового супер-лазера, являющегося самым мощным в мире среди лазеров его типа Произведен запуск нового супер-лазера, являющегося самым мощным в мире среди лазеров его типа KnowHow 26-01-2017, 09:04
    Создан эластичный экзоскелет, позволяющий человеку экономить до 23 процентов энергии во время ходьбы Создан эластичный экзоскелет, позволяющий человеку экономить до 23 процентов энергии во время ходьбы KnowHow 26-01-2017, 09:04
    Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами Бакытжан Сагинтаев рассказал о задачах перед новыми министерствами Государство 26-01-2017, 08:36