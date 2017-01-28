Ученые начали изучение системы Wolf 1061 с целью поисков там следов жизни

Сегодня, 10:44В последнее время участились разговоры о создании человеческих колоний на Луне и на Марсе. Но группа из университета Сан-Франциско (San Francisco State University), возглавляемая доктором Стивеном Кэйном (Dr. Stephen Kane), своими усилиями пытается обеспечить еще более далекое будущее человечества. Эта группа начала исследования звездной системы, расположенной на удалении 14 световых лет от Земли, с целью поиска там планеты, потенциально пригодной для жизни, на которой будет возможно строительство будущей космической базы.В системе Wolf 1061, которая, по космическим меркам находится буквально в двух шагах, есть интересная планета под названием Wolf 1061c. О существовании этой планеты было известно с 2015 года, но лишь усилия группы Кейна позволили выяснить, что она находится в благоприятной для жизни зоне системы. Однако, планета Wolf 1061c находится очень близко к краю благоприятной зоны из-за чего условия на ее поверхности ближе к не очень благоприятным условиям на поверхности Венеры."Система Wolf 1061 имеет важное значение из-за того, что она очень близка к нам, и она, возможно, станет одной из первых звездных систем, которые посетят люди после того, как получат такую возможность. И мы должны выяснить уже сейчас, не существует ли там каких-либо форм жизни" - рассказывает Стивен Кэйн.Анализ состава атмосферы планеты Wolf 1061c может послужить примером применения методов определения наличия жизни на планете. В то время, как группа доктора Кейна занимается изучением планеты и состава ее атмосферы, две других группы так же направили поток своего внимания на эту планету. Группа проекта Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) пытается уловить сигналы с этой планеты, а ученые проекта SETI произвели несколько наблюдений за ней при помощи оптических телескопов, расположенных в Панаме. Но ни одно из этих усилий еще не принесло положительного результата."Мы не очень сильно рассчитываем найти следы жизни на планете Wolf 1061c. Однако, у нас имеется неплохой шанс, ведь эта планета весьма подобна Земле и находится в благоприятной зоне. И даже если она является безжизненной, она представляет собой хорошее место для организации будущего форпоста человеческой цивилизации" - рассказывает Стивен Кэйн.Наблюдения за планетой Wolf 1061c будут продолжены в следующем месяце, когда возникнут наиболее благоприятные для этого условия. Для наблюдений будет использована более совершенная система датчиков, установленная на телескопах обсерватории Boquete Optical SETI Observatory, и это позволит получить большее количество более точных и ценных научных данных.