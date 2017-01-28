В ОАЭ скоро начнется строительство самой большой в мире солнечной электростанции

Сегодня, 10:45В этом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах близ Дубаи начнутся работы по сооружению самой большой в мире солнечной электростанции на базе фотогальванических элементов. Проект по созданию электростанции имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park) перешел на третью фазу его реализации, фазу строительства первой очереди. И после завершения этого этапа электростанция добавит свои 800 МВт в общую энергосистему страны, сократив количество выбросов углекислого газа в атмосферу на 6.5 миллионов метрических тонн ежегодно.Управление электрической энергетики и водных ресурсов Дубаи (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) и энергетическая копания Masdar приняли решение о начале строительства после того, как были завершены этапы разработки, приобретения необходимых комплектующих и материалов, и заключены соответствующие контракты со строительными организациями. В качестве основных подрядчиков фигурируют испанская компания Gransolar, опять же испанская компания Acciona и итальянская строительная фирма Ghella.Солнечные батареи первой очереди будущей электростанции будут занимать общую площадь в 16 квадратных километров. Запуск этой очереди будет осуществляться в несколько этапов, на каждом из которых к мощности электростанции будет добавлено по 200, 300 и 300 МВт соответственно. Ввод в эксплуатацию последнего этапа планируется к 2020 году, как раз к моменту открытия выставки 2020 Dubai World Expo.А свой окончательный вид будущая солнечная электростанция обретет к 2030 году и тогда ее мощность составит 1000 МВт. При этом, стоимость вырабатываемой ею энергии составит порядка 2.99 цента за киловатт-час, что более дешево, чем энергия, получаемая на тепловых электростанциях, сжигающих уголь или другие виды ископаемого топлива.Строительство новой солнечной электростанции производится в рамках государственной программы, целю которой является получение к 2050-му году половины всей вырабатываемой в стране энергии из экологически чистых возобновляемых источников. Если темпы развития солнечной энергетики в ОАЭ сохранятся, то к 2020 году на ее долю придется 7 процентов, к 2030 году - 25 процентов, и к 2050 году - 75 процентов от общего количества вырабатываемой энергии.