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Данияр Акишев провел заседание Технического комитета по денежно-кредитной политике

Сегодня, 02:38
Данияр Акишев провел заседание Технического комитета по денежно-кредитной политике


28 января председатель Национального банка РК Данияр Акишев провел очередное заседание Технического комитета по денежно-кредитной политике. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с ситуацией на финансовом рынке, текущем уровнем инфляции и ее прогнозов до конца года, дедолларизацией депозитов, а также определены меры Нацбанка на предстоящую неделю.

Технический комитет является коллегиальным органом Нацбанка, не входящим в его организационную структуру, основной функцией которого является определение согласованных, оперативных действий Национального банка в области денежно-кредитной политики. На заседаниях вырабатываются действия Национального банка на финансовых рынках на предстоящий период, определяется уровень ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики.

Технический комитет возглавляет председатель Национального банка, в его состав входят заместители председателя, а также руководители структурных подразделений.

Заседания Технического комитета проводятся один раз в неделю, как правило, по субботам.

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