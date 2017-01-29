Дипмиссия США передает Министерству обороны РК вертолет Huey

Сегодня, 02:35

Дипломатическая миссия США в Казахстане вручила Министерству обороны РК вертолет Huey II на сумму 7 млн долларов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Генеральном консульстве США в Алматы.

Это уже четвертый вертолет Huey, предоставляемый Казахстану в рамках программы Международной военной продажи США. Проект реализовывался в совместном сотрудничестве между министерствами обороны США и Казахстана.

США передали корпус летательного аппарата и оказали финансовую поддержку в модернизации вертолета до модели Хьюи II.

В сообщении Дипмиссии указывается, что «Хьюи» — одна из самых успешных авиационных программ, который эксплуатируется по сегодняшний день в США и за рубежом. Новая версия вертолета «Хьюи» оснащена современной авиационной электроникой и аварийно-спасательным оборудованием. Вертолет может быть использован для поддержки международных учений, медицинской эвакуации и других миссий обороны.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством с Казахстаном по вопросам обороны. Казахстан стал важным партнером в вопросах обеспечения региональной и глобальной безопасности. Новый вертолет позволит Вооруженным силам Казахстана усилить свою безопасность и увеличить потенциал для проведения учений», — заявил посол США в Казахстане Джордж Крол.