ЕАБР: Курс на снижение инфляции продолжится в 2017 году

Сегодня, 14:39

По итогам прошедшего года страны евразийского региона продемонстрировали стабилизацию обменного курса, а в ряде случаев и значительное укрепление нацвалюты, несмотря на то что 2016 год для стран Евразийского банка развития (ЕАБР) начался непросто. Об этом говорится в ежеквартальном Макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Ключевым достижением прошедшего года стало значительное снижение инфляции, которая в странах ЕАБР на конец 2016 года достигла исторического минимума в 5,8% по сравнению с 12,8% годом ранее. При этом курс на снижение инфляции к новым историческим минимумам, вероятнее всего, продолжится в 2017 году», — отмечается в обзоре.

В исследовании говорится, что в 2016 году ситуация с экономическим ростом изменилась в положительную сторону по сравнению с 2015 годом, но выглядит неоднозначно.

«По итогам года экономический спад в странах ЕАБР замедлился с 3,1% в 2015 году до 0,5% в 2016-м, однако ухудшение экономической динамики наблюдалось в двух из шести стран ЕАБР: Армении и Казахстане», — приводит данные банк.

Инфляция в 2016 году составила 8,5%

При этом в фининституте считают, что, несмотря на вероятный выход стран ЕАБР на положительный рост в 2017 году, перспективы динамичного восстановления экономики в евразийском регионе пока остаются умеренными, в связи с чем одним из ключевых вопросов в экономической повестке дня для стран ЕАБР является поиск новых локомотивов роста.

«В течение 2017 года наиболее вероятен инерционный сценарий восстановления экономики стран ЕАБР и снижения инфляции на фоне стабилизации внешних условий», — считают в банке.

Между тем эксперты фининститута прогнозируют рост экономик ЕАБР на 0,9% с дальнейшим ускорением до 1,5% в последующие два года. Однако возможности для дальнейшего ослабления инфляции, которая, по оценкам ЕАБР, снизится с 5,8% в конце 2016 году до 4,6% в 2017 году, сохраняются. Ограничения со стороны спроса, стабилизация обменных курсов и потоков капитала, а также консервативная денежно-кредитная политика в большинстве стран региона будут способствовать продолжению тенденции снижения инфляции.