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Использование юаня за пределами Китая резко сократилось в 2016 году

Сегодня, 14:30
Использование юаня за пределами Китая резко сократилось в 2016 году


Использование китайского юаня в качестве международного платежного средства резко сократилось в 2016 году в результате ужесточения контроля за движением капитала в КНР и укрепления курса доллара. Об этом передает Интерфакс.

По данным системы SWIFT, сумма международных платежей в юанях сократилась в прошлом году на 29,5% по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году юань занимал шестое место среди мировых валют, наиболее часто используемых в международных расчетах, хотя в течение 2015 года поднимался до четвертой строчки рейтинга, потеснив японскую иену, а по итогам 2015 года занял пятое место.

В настоящее время юань опережают доллар США, евро, фунт, иена и канадский доллар. При этом китайская валюта в отличие от канадской входит в корзину Международного валютного фонда (МВФ) для расчет специальных прав заимствования (СПЗ или SDR).

Снижение популярности юаня за пределами материкового Китая получило еще одно подтверждение в пятницу, когда были обнародованы данные о юаневых депозитах в Гонконге. Темпы сокращения таких депозитов в декабре были самыми значительными в истории, их объем рухнул на 12,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 546,7 млрд юаней ($79,4 млрд).

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