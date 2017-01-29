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Итоги недели: Самые популярные и обсуждаемые новости

Сегодня, 14:36
Итоги недели: Самые популярные и обсуждаемые новости


За что и сколько придется заплатить при реализации недвижимости — этот материал стал самым популярным за прошедшие семь дней. С 1 января 2020 года при продаже квартиры, дома, дачного строения или гаража разница в цене, которая сложилась между ценой покупки и ценой продажи недвижимости, будет облагаться индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в размере 10%. И будет неважно, сколько времени недвижимость находилась в собственности продавца.

25 января президент реорганизовал некоторые ведомства. Вместо министерства здравоохранения и социального развития теперь будет министерство труда и социальной защиты населения и министерство здравоохранения. Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан определено ответственным за продвижение экспорта. Функции и полномочия министерства по инвестициям и развитию в области туристской деятельности переданы министерству культуры и спорта.

В числе популярных также материал о происшествии на железнодорожном вокзале Астаны. 25 января на поезд сообщением Астана — Лениногорск на вокзале столицы обрушилась конструкция. В Нацкомпании «азастан темір жолы» сообщили, что ЧП не повлияло на движение поездов.

На прошедшей неделе Центральная избирательная комиссия рассмотрела результаты проверки в отношении депутата мажилиса Аманжана Жамалова. Проверка была назначена после публикации статьи «Успешный» депутат Жамалов может покинуть Парламент Казахстана", опубликованной 17 января на 365info.kz. В материале указывалось, что Аманжан Жамалов является учредителем двух ТОО. По Конституции это запрещено. Сам депутат заявлял, что передал компании в доверительное управление.

23 января стало известно, что Ляззат Ибрагимова возглавила АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Ранее она занимала должность заместителя председателя НУХ «Байтерек».

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