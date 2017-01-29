Новости / KnowHow

НАСА публикует видеоролик, демонстрирующий, на что может быть похожа посадка на поверхность Плутона

Сегодня, 11:21
НАСА публикует видеоролик, демонстрирующий, на что может быть похожа посадка на поверхность Плутона


Используя около 100 снимков, сделанных исследовательским космическим аппаратом New Horizons на протяжении шести недель, специалисты НАСА создали короткий видеоролик, демонстрирующий нам на что может быть похож процесс посадки на поверхность Плутона. Для придания большей красочности и правдоподобности имеющиеся черно-белые снимки были "подкрашены" в естественные цвета этой планеты, которые известны ученым благодаря наблюдениям при помощи инструмента Ralph космического аппарата New Horizons и наблюдениям с поверхности Земли.

Видеоролик начинается с панорамы, демонстрирующей Плутон и его самый большой спутник, Харон, и заканчивается воображаемой посадкой в районе "береговой линии" области Sputnik Planitia, большого яркого "бассейна", покрытого толщей льда. Постепенное приближение к планете дает нам возможность увидеть ее во всей красе, демонстрируя богатый набор красных, коричневых, медных цветов и оттенков поверхности этой карликовой планеты.

Темно-красные тона юго-западного полушария Плутона, вероятно, являются цветами органических веществ-углеводородов под названием толины, которые образуются в атмосфере планеты. Под воздействием прямых солнечных лучей красноватый углеводородный лед на поверхности Плутона испаряется и в виде облаков перемещается в район Северного полюса, где углеводороды снова кристаллизуются и выпадают на поверхность в виде осадков. Этот процесс таяния и замораживания определяет то, что разные области поверхности Плутона имеют разные цветовые оттенки.

Космический аппарат New Horizons делал эту серию снимков на протяжении шести недель до и после момента его самого близкого сближения с Плутоном 14 июля 2015 года, когда их разделяло расстояние в 12.5 тысяч километров. Камеры аппарата, оснащенные мощной оптикой, с такого расстояния смогли сделать снимки со столь высокой разрешающей способностью, которая позволяет рассмотреть отдельные детали, размеры которых сопоставимы с размером футбольного поля.

А оригинальный черно-белый видеоролик можно увидеть на сайте миссии New Horizons по этому адресу.

  • Просмотров: 24
Похожие материалы
  • Космический аппарат New Horizons собрал первые научные данные, касающиеся объекта, находящегося далеко за орбитой Плутона Космический аппарат New Horizons собрал первые научные данные, касающиеся объекта, находящегося далеко за орбитой Плутона
  • Космический аппарат New Horizons успешно лег на курс, ведущие его к следующей цели в поясе Койпера Космический аппарат New Horizons успешно лег на курс, ведущие его к следующей цели в поясе Койпера
  • НАСА выбирает следующую цель для исследовательского космического аппарата New Horizons НАСА выбирает следующую цель для исследовательского космического аппарата New Horizons
  • Зонд New Horizons нашел следы движения льда на Плутоне Зонд New Horizons нашел следы движения льда на Плутоне
  • New Horizons обнаружил за Плутоном газовый хвост New Horizons обнаружил за Плутоном газовый хвост
    • Отзывы читателей
    ЕАБР: Курс на снижение инфляции продолжится в 2017 году ЕАБР: Курс на снижение инфляции продолжится в 2017 году Государство Сегодня, 14:39
    Итоги недели: Самые популярные и обсуждаемые новости Итоги недели: Самые популярные и обсуждаемые новости Государство Сегодня, 14:36
    За год в Казахстане собрано свыше 11 тысяч автомобилей За год в Казахстане собрано свыше 11 тысяч автомобилей Государство Сегодня, 14:34
    Использование юаня за пределами Китая резко сократилось в 2016 году Использование юаня за пределами Китая резко сократилось в 2016 году Государство Сегодня, 14:30
    За год валютные интервенции составили $2,9 млрд За год валютные интервенции составили $2,9 млрд Государство Сегодня, 14:22
    Новый метаматериал позволит автомобилю стать Новый метаматериал позволит автомобилю стать "подушкой безопасности" для себя и для пассажиров KnowHow Сегодня, 11:22
    Новая интеллектуальная система видения позволяет роботам манипулировать объектами любой формы вне зависимости от их положения Новая интеллектуальная система видения позволяет роботам манипулировать объектами любой формы вне зависимости от их положения KnowHow Сегодня, 11:22
    НАСА публикует видеоролик, демонстрирующий, на что может быть похожа посадка на поверхность Плутона НАСА публикует видеоролик, демонстрирующий, на что может быть похожа посадка на поверхность Плутона KnowHow Сегодня, 11:21
    Данияр Акишев провел заседание Технического комитета по денежно-кредитной политике Данияр Акишев провел заседание Технического комитета по денежно-кредитной политике Государство Сегодня, 02:38
    Дипмиссия США передает Министерству обороны РК вертолет Huey Дипмиссия США передает Министерству обороны РК вертолет Huey Государство Сегодня, 02:35
    Porsche отзовет свыше 16 тысяч автомобилей Porsche отзовет свыше 16 тысяч автомобилей Государство Сегодня, 02:22
    Даурен Абаев прокомментировал регистрацию IMEI-кодов телефонов Даурен Абаев прокомментировал регистрацию IMEI-кодов телефонов Государство Сегодня, 02:15
    Главы Казахстана и России рассмотрели график предстоящих встреч Главы Казахстана и России рассмотрели график предстоящих встреч Государство Сегодня, 02:12
    Созданы первые в своем роде датчики, способные обнаруживать единичные молекулы определенных белковых соединений Созданы первые в своем роде датчики, способные обнаруживать единичные молекулы определенных белковых соединений KnowHow Вчера, 10:46
    В ОАЭ скоро начнется строительство самой большой в мире солнечной электростанции В ОАЭ скоро начнется строительство самой большой в мире солнечной электростанции KnowHow Вчера, 10:45
    Ученые начали изучение системы Wolf 1061 с целью поисков там следов жизни Ученые начали изучение системы Wolf 1061 с целью поисков там следов жизни KnowHow Вчера, 10:44
    Генеральным директором «Соколовка» избран Ерболат Коппаев Генеральным директором «Соколовка» избран Ерболат Коппаев Государство Вчера, 08:40
    В Алматыметрокурылыс выявлены крупные хищения В Алматыметрокурылыс выявлены крупные хищения Государство Вчера, 08:39
    Аскар Кожабаев получил назначение в акимате Алматинской области Аскар Кожабаев получил назначение в акимате Алматинской области Государство Вчера, 08:16
    Греция отказалась от новых условий МВФ Греция отказалась от новых условий МВФ Государство Вчера, 08:13