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Porsche отзовет свыше 16 тысяч автомобилей

Сегодня, 02:22
Porsche отзовет свыше 16 тысяч автомобилей


16 тыс. 249 автомобилей по всему миру будут отозваны немецкой автокомпанией Porsche. Причина — проблемы с зажимными винтами, которые закрепляют одну из частей двигателя, сообщает Росбалт.

Отмечается, что существует возможность ослабления зажимных винтов и отзыв связан с мерами предосторожности.

Представители Porsche обещают связаться с клиентами, чьи автомобили подлежат отзыву. Техосмотр будет проведен бесплатно.

Как сообщается, что будут отозваны Porsche 911 Carrera, 718 Boxster и 718 Cayman.

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