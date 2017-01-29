Porsche отзовет свыше 16 тысяч автомобилей

Сегодня, 02:22

16 тыс. 249 автомобилей по всему миру будут отозваны немецкой автокомпанией Porsche. Причина — проблемы с зажимными винтами, которые закрепляют одну из частей двигателя, сообщает Росбалт.

Отмечается, что существует возможность ослабления зажимных винтов и отзыв связан с мерами предосторожности.

Представители Porsche обещают связаться с клиентами, чьи автомобили подлежат отзыву. Техосмотр будет проведен бесплатно.

Как сообщается, что будут отозваны Porsche 911 Carrera, 718 Boxster и 718 Cayman.