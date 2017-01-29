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За год валютные интервенции составили $2,9 млрд

Сегодня, 14:22
За год валютные интервенции составили $2,9 млрд


Курс тенге значительно изменялся только в начале 2016 года. Его колебания были связаны со снижением цены на нефть, особенно в январе 2016 года. Далее динамика курса тенге не демонстрировала резких колебаний, а за 2016 год тенге по отношению к доллару США укрепился 2%. Об этом председатель Национального банка Данияр Акишев сказал в ходе заседания Технического комитета по денежно-кредитной политике. Заседание состоялось 28 января, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Данияр Акишев также сообщил, что интервенции Национального банка на валютном рынке за год были минимальны — 2,9 млрд долларов США в форме покупки иностранной валюты. Их основной объем пришелся на первые месяцы года.

«В летние месяцы участие Национального Банка в валютных торгах было незначительным, а с сентября наше участие равно нулю. При этом даже в начале 2016 года наше присутствие на рынке было связано с избыточным предложением иностранной валюты в результате перетока депозитов и других сбережений из иностранной валюты в национальную», — подчеркнул Данияр Акишев.

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