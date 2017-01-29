За год в Казахстане собрано свыше 11 тысяч автомобилей

Сегодня, 14:34

По итогам 2016 года в Казахстане выпущено 11 тысяч 47 единиц автотранспортных средств на сумму 71,1 млрд тенге. Это на 26% ниже результата 2015 года (в натуральном выражении). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе «КазАвтоПрома».

8 397 единиц пришлось на легковую технику (минус 32,6% к аналогичному значению 2015 года).

Выпуск грузовых автомобилей на казахстанских предприятиях по итогам 12 месяцев 2016 года вырос на 22,5% и достиг 1892 единиц.

Производство автобусной техники в отчетный период увеличилось на 22,7%, до отметки 362 единицы.

Производственные показатели снизились из-за резкого спада рыночной активности. Так, по итогам 12 месяцев 2016 года официальными дилерами реализовано 46,8 тыс. автотранспортных средств всех категорий против 97,5 тыс. единиц в 2015 году (падение на 52%), уточнили в «КазАвтоПроме».

Тем не менее, динамика второй половины прошлого года говорит о планомерном оздоровлении отрасли. Спад совокупных показателей производства замедлился с 56% в январе-июне 2016 года до 26% по результатам 12 месяцев.

Пятёрку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам 12 месяцев 2016 года составили Lada (3194 ед.), Kia (2212 ед.), Hyundai (1917 ед.), Skoda (838 ед.) и Chevrolet (684 ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (622 ед.), Peugeot (452 ед.), Geely (426 ед.), Toyota (243 ед.) и SsangYong (119 ед.).

В декабре прошлого года были полностью освоены средства второго транша государственной программы льготного автокредитования. Напомним, в рамках программы, стартовавшей в апреле 2015 года, из Нацфонда было выделено 26 млрд тенге для кредитования физических лиц на приобретение автомобилей казахстанской сборки по номинальной ставке 4%. Финансовые ресурсы программы сегодня освоены на 119,6%.