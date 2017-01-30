Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон

Сегодня, 08:17

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул приверженность нашей страны с первых дней своей Независимости идеалам единства, сотрудничества и устремлённости в безопасное будущее.

«Через спорт, науку и культуру мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу спокойствия и толерантного развития. Именно поэтому ежедневно нарастал темп организаторских работ и с таким усердием строился этот Ледовый дворец и другие объекты Игр», — отметил глава государства.

Также Нурсултан Назарбаев указал, что Универсиада стала своеобразным локомотивом развития спортивной инфраструктуры в городе.

«Алматы уже сейчас ставит безусловные рекорды. Здесь впервые в истории проведения зимних Универсиад построена Атлетическая деревня. Инвестиции, вложенные в этот проект, пойдут на благо казахстанцев. Арены станут центрами притяжения для массового спорта. Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон с доступным социальным жильём для более 1700 семей. Универсиаду покажут 43 телеканала в 80-ти странах. Её аудитория составит более одного миллиарда зрителей. Мы видим, что Универсиада расправила крылья и готова к историческому старту», — сказал президент Казахстана.

Кроме того, глава государства обратил внимание на уникальность места проведения Универсиады.

«Алматы — это город с 1000-летней историей, колыбель независимости, где началась новая эпоха Казахстана. Это динамичный и современный город, деловой центр и драйвер экономики страны. Город молодых. Город студентов. Здесь находится треть вузов Казахстана, в которых обучается 137 тысяч студентов. Легендарный и всеми любимый каток „Медеу“ обретёт былую славу, вновь вдохнёт атмосферу грандиозной борьбы. „Шымбулак“ алмазом засияет в короне Заилийского Алатау. Универсиада станет гимном здоровому образу жизни. Её эффект можно сравнить с государственными программами по укреплению здоровья нашей нации», — подытожил Нурсултан Назарбаев.

В своем выступлении президент Казахстана выразил благодарность за поддержку в организации турнира всем, кто принимал участие в подготовке глобального праздника, в том числе — трём тысячам волонтерам, а также Международной федерации студенческого спорта и её президенту О.Матыцину.